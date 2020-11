Mihai Tudose: Ludovic Orban nu a aflat că n-o să mai fie. Mai are 2-3 săptămâni în funcţie

Tudose a fost invitat în emisiunea Subiectiv şi a comentat variantele de coaliţie de guvernământ, după alegeri, pe care le-a evocat însuşi Ludovic Orban, într-un interviu pentru agenţia de presă finanţată de stat, Agerpres.

"Orban, nu ştiu dacă el ştie că n-o să mai fie. Toată lumea ştie, dar el n-a aflat. El mai are vreo 2-3 săptămâni (ca prim-ministru, n.r.) Orban, cât mai e acum, a zis aşa: cu cei de la USR ar fi o posibilitate, dar mai vedem. Interesant, a spus 'nu facem cu PSD', de parcă noi eram pe prag şi plângeam şi el ne-ar fi spus 'marş de-aici, că nu vă primesc'. Nu ne-am oferit să facem guvern cu PNL, el poate să viseze în continuare.

În schimb, cu PRO România a spus că 'mai vede el'. Mai vede, pentru că înţeleg că şi preşedintele PRO România a spus că ar susţine un guvern PNL-USR. Asta arată clar că, în varianta super-optimistă în care PNL intră în Parlament, un vot pentru PRO România înseamnă un vot pentru PNL.

Şi-atunci, logica noastră este simplă: să iasă românii la vot, să ne voteze, ca să nu mai facă băieţii ăştia planuri fără să-i consulte şi pe români", a spus Mihai Tudose.