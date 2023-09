Europarlamentarii vor să schimbe regula unanimității: "Asta ar face ca U.E să fie un actor mai important, mai activ"

În cadrul emisiunii BeEu, realizată la Parlamentul European de la Strasbourg, Sabina Iosub a dialogat cu doi politicieni social-democrați: Wlodzimierz Cimoszewicz din Polonia și Domenec Ruiz Devesa din Spania.

Discuția a abordat teme precum dezbaterile la nivel european cu privire la parlamentari, democrație și cetățenie.

"Majoritatea, cel puțin în Comisia pentru Constituție, care a elaborat acest raport, a fost în favoarea acestui raport, dar asta, desigur, nu este o garanție că toată lumea îl va susține.

Mai ales pentru că raportul include undele idei importante, după părerea mea, care pentru mulți ar putea părea controversate, de exemplu, renunțarea la unanimitate ca metodă de luare a deciziilor de către Consiliul European.

Eu sunt avocat internațional și pentru mine este foarte important ca adoptarea deciziilor privind politica externă de către majoritatea ar face ca Uniunea Europeană să fie un actor mult mai important privind politica externă de către majoritatea ar face ca UE să fie un actor mult mai important și mai activ pe scena internațională.

Așadar, sunt destul de multe propuneri, multe dintre ele necesită modificarea tratatului, iar acesta este, desigur, problema, pentru că acest lucru va fi posibil cu acordul statelor membre, dar sunt și alte sugestii care sunt mai ușor de adoptat și de pus în aplicare.

Sunt foarte mulțumit de ce am reușit până acum.

Sper ca în timpul votului final se va accepta ideea mea de a avea ceea ce eu numesc consultări paneuropene online care a fost acceptată de majoritatea Comisiei pentru Constituție.

Dacă acest lucru va fi pus în practică, vom avea ceva puțin asemănător cu referendumurile, dar cu caracter consultativ în întreaga Europă, punând aceleași întrebări oamenilor", a spus Wlodzimierz Cimoszewicz, reprezentant al social-democraților din Polonia.

Întrebat cum se vor schimba lucrurile în așa fel încât cetățenii europeni să știe despre dezbaterile din cadrul Comisiei și faptul că aceste lucruri sunt despre ei, Devesa a răspuns:

"Am creat un raport, deoarece am avut experiența din cadrul Conferinței privind viitorul Europei în care, pentru prima dată, am avut această dezbatere europeană privind viitorul Europei, nu doar cu participarea actorilor instituționali, cum ar fi membrii Consiliului Parlamentului, ci și cu cetățeni care au fost selectați aleatoriu și care au susținut aceste dezbateri, iar aceștia le-au putut oferi politicienilor în mod direct impresiile asupra diferitelor subiecte", a spus Domenec Ruiz Devesa, social-democrat din Spania.