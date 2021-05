Europarlamentarul Vlad Gheorghe: Plănuim programul Rabla la nivel european

Nevoia de transport ne face să achiziționam autoturisme care, de multe ori, nu se dovedesc a fi aşa cum ne-am așteptat. Una din măsurile propuse de europarlamentarul Vlad Gheorghe pentru combaterea poluării, care recent a atras şi atenţia Uniunii Europene, este crearea unui program Rabla la nivel european.

„Oamenii au nevoie de transport. Nu putem să intervenim cu măsuri coercitive acolo unde este o nevoie simplă a omului de a se deplasa și este o diferență de venituri.

Statul poate să intervină. Programele noastre Rabla sunt niște programe foarte bune care s-au dovedit foarte utile în a schimba parcul auto și am făcut niște propuneri în acest sens și sunt, în continuare, în discuții cu colegii mei să vedem cum putem să facem un Program Rabla la nivel European, pentru că în acest moment nu există.

Fiecare stat are forma lui de program Rabla, în funcție de parcul auto, în funcție de locul în care se află flota națională de autovehicule și cred că, dacă am reuși să integrăm acest program la nivel European nu am mai avea nici acest exod de mașini ieftine și foarte poluante, în special, către noi, către statele din est.

Dacă am putea să reciclăm, să le refolosim, să ecologizăm aceste autovehicule în statul membru de unde ele pornesc, ca să nu mai ajungă la noi și pentru a nu mai rămâne doar niște poluatori.

Am avut un nivel foarte mare de fraudă cu kilometrajul mașinilor dat înapoi

Adică cei din Germania, de exemplu, pot interveni asupra autovehiculelor poluante ori în sensul de a primi tichete așa cum se întâmpla acum, ori pentru a avea investiții din partea Guvernului care acum se întâmplă. Există investiții din partea guvernul acceptabile pentru cetățeni pentru a-și face mai performante și ecologice autovehicule actuale, ori pentru a vedea care sunt regulile cu privire la desfacerea de autovehicule, pentru că și aici avem o problemă.

Noi când cumpărăm un autovehicul, nu primim ceea ce credem că primim și am avut chiar o inițiativă legislativă în acest sens. Am avut mai multe amendamente pe partea de verificare obligatorie a autovehiculelor second hand, pentru că am avut un nivel foarte mare de fraudă cu kilometrajul mașinilor dat înapoi care se răsfrânge asupra multor aspecte.

Cei care înseală clienții cu mașini ar putea să fie sancționați

Această mașină, dacă nu știi ce mașină ai cumpărat, dacă este mult mai veche, mult mai folosită nu știi ce revizii trebuie să îi faci, nu știi ce probleme sunt, ar însemna costuri în plus pentru a o aduce, a o evalua și nimeni nu vrea să o facă asta. Cred că o răspundere penală pentru cei care înseală clienții cu o maşină este o sancțiune suficient de mare, astfel încât ei să nu mai aibă curaj să facă acest lucru. Am cerut să existe la nivel de lege penală această prevedere în toate statele membre Uniunii Europene", a mai spus europarlamentarul Vlad Gheorghe la Antena 3.

