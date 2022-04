Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, detalii exclusive despre deplasarea sa în Ucraina, în plin război

Întrebată cât de dificil a fost să ia această decizie și dacă i-a fost teamă, Roberta Metsola a răspuns:

"Pentru mine nu a fost dificil pentru că știam că trebuie să se întâmple acest lucru. Felul în care s-a întâmplat a necesitat niște pregătiri care au trebuit să fie făcute foarte repede, dar am avut o foarte bună colaborare cu celelalte instituții, cu reprezentanții Uniunii Europene, la Kiev, cu diferite guverne care s-au reunit, mai ales guvernul polonez, Polonia asigurându-mi transportul până la graniță, de unde am luat trenul până la Kiev".

Roberta Metsola mărturisește că nu știa ce o așteaptă la Kiev, dar era hotărâtă să facă mai mult pentru poporul ucrainea, începând chiar cu mesajul de speranță pe care voia să îl transmită.

"M-am gândit că acesta este un moment în care Europa trebuie să se ridice și să devină mai importantă. Asta a fost înainte de a vedea atrocitățile șocante și imaginile a ceea ce s-a întâmplat în Bucha, a fost momentul în care am spus că președintele Zelenski s-a adresat tuturor parlamentelor din lume. Oare am făcut destul?

Și m-am spus că nu, nu am făcut destul și că mă voi strădui, în orele ce aveau să urmeze, pentru că nu a fost clar căte ore urma să stau acolo, la Kiev, să transmit un mesaj cât mai puternic, cât mai plin de speranță și cât mai tangibil cu putință", a spus Metesola.

Ea a vorbit și despre ce a impresionat-o cel mai mult în timpul vizitei în Ucraina.

"În Kiev, străzile erau goale, magazinele erau închise, erau puncte de control, era greu să te miști, era și riscant... Paza și protecția pentru noi au fost foarte drastice. Dar, când am văzut fețele membrilor parlamentului, mi-am spus că este bine că am făcut această vizită.

Mai târziu, m-am întâlnit cu președintele Zelenski și am văzut chipul unui luptător plin de curaj, unul care nu va ceda niciodată, unul care este convins, și sunt și eu convinsă alături de el, că Ucraina va câștiga acest război, dar Ucraina are nevoie de ajutor. Ucraina are nevoie de echipament, de ajutor financiar, are nevoie de soldați și de ajutor umanitat", a mai spus președintele Parlamentului European.