Roberta Metsola, preşedintele PE, felicită România pentru aderarea la Schengen cu frontierele maritime şi aeriene

''Felicitări cetăţenilor din România şi Bulgaria pentru aderarea la spaţiul Schengen, odată cu ridicarea controalelor la frontierele maritime şi aeriene.

A durat mult timp. Aceasta face ca Uniunea noastră să fie mai puternică şi ca poparele noastre să fie mai în siguranţă.

Europa uneşte'', este mesajul transmis de Roberta Metsola, sâmbătă seară, pe X.

Congratulations to the people of Romania and Bulgaria for joining the Schengen area with the lifting of maritime and air border controls.



It was a long time coming. It makes our Union stronger and our people safer.



Europe unites. ??????