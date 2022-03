Mircea Badea despre derby-ul din Premier League, Arsenal-Liverpool: "Nu cred că va fi ploaie de goluri! Nu ar fi rău nici că bate Liverpool" | Best bet cu Mircea Badea, ediţia din 16 martie 2022

ARSENAL-LIVERPOOL (miercuri, ora 22:15)

Arsenal e în formă, are cinci victorii consecutive în Premier League. Liverpool e în lupta la titlu, dar știe că trebuie să nu mai facă niciun pas greșit pentru a-i ajunge pe Manchester City. Arsenal mai are nevoie de un gol pentru a intra în clubul echipelor care au marcat 2.000 de goluri în istoria Premier League. Primele două: Manchester United și Liverpool.

”Liverpool are șanse din ce în ce mai mari la titlu având în vedere că Manchester City a făcut 0-0 cu Crystal Palace acasă. Mă așteptam să bată, nici nu au dat gol! Așa că se apropie Liverpool. Eu am o părere proastă despre Arsenal. Liverpool, în mod evident, nu mai e ca sezonul trecut, când era impardonabilă. Era un fel de PSG. Sunt tentat să zic ambele echipe marchează, sunt tentat și să spun că bate Liverpool. Sigur că meciul nu e simplu, dar e șansa lor, mare, să reducă maxim din handicap față de Manchester City. Liverpool și ia goluri. Arsenal dă și nu dă. Ce să zic? Cel mai probabil ar fi, ambele echipe marchează și sub 3,5 goluri. Nu cred că va fi ploaie de goluri. Nu ar fi rău nici bate Liverpool”.

PRONOSTIC: GG (1.60 MOZZARTBET), 2 (2.05 MOZZARTBET), 0-3 GOLURI (1.41 MOZZARTBET)

BRIGHTON-TOTTENHAM (miercuri, ora 21:30)

Brighton nu poate să-și revină. Au cea mai proastă serie din istorie, cinci înfrângeri consecutive! Nu au mai câștigat un meci pe Stadionul Amex din septembrie 2021! Au fost de atunci 5 înfrângeri și 5 rezultate de egalitate. Tottenham a pierdut ultimele două dispute pe Amex Stadium și pentru a mai spera la un loc de Liga Campionilor trebuie să câștige toate cele trei puncte. În meciurile celor de la Brighton se înscriu cele mai puține goluri din Premier League.

”Tottenham nu a făcut un meci prost, meciul trecut. Chiar deloc-deloc. Ei sunt inconstanți însă. Pot să joace azi bine, mâine foarte prost, poimâine execrabil și după aceea extraordinar. Hai să zicem că aș pune X2, nu ia bătaie Tottenham de la Brighton și sub 4,5 goluri. Asta mi se pare mai probabil”

PRONOSTIC: X2&0-4 (1.45 MOZZARTBET)

MAINZ-BORUSSIA DORTMUND (miercuri, ora 19:30)

Mainz e redutabilă pe teren propriu. Are o serie de 8 jocuri fără înfrângere, între care 6 victorii. Nu a mai pierdut pe Mewa Arena din octombrie 2021. Dortmund se mai poate gândi la titlu, o victorie cu Mainz apropiindu-i pe galben-negri la 4 puncte de Bayern Munchen.

”Ambele echipe marchează. Ăsta mi se pare chiar probabil. Dacă ar fi, dintre toate, ăsta mi s-ar părea cel mai probabil”

PRONOSTIC: GG (1.55 MOZZARTBET)

JUVENTUS-VILLAREAL (miercuri, ora 22:00)

Juventus are 12 meciuri fără înfrângere în toate competițiile. Numai că echipa lui Massimiliano Allegri trebuie să fie atentă! Juve a fost eliminată în meciurile knock-out în patru din ultimele cinci confruntări! Villareal marchează, dar și primește goluri. Nu a mai terminat un meci în deplasare, în Europa, fără gol marcat, din 2008!

”S-a terminat 1-1 turul, ăsta e returul. Eu zic că, totuși, bate Juventus. Nu e vreo mare cotă. Nici nu aș mai pune pe goluri! M-aș gândi că bate Juventus”

PRONOSTIC: 1 (2.10 MOZZARTBET)

LILLE-CHELSEA (miercuri, ora 22:00)

Trei meciuri, trei victorii, câte două goluri marcate în fiecare întâlnire cu Lille. Acesta ar fi parcursul campioanei Europei în disputele directe cu francezii. Nu sunt motive de îngrijorare în privința calificării după 2-0 în tur, chiar dacă problemele extrasportive macină clubul londonez.

”În principiu, Chelsea ar trebui să nu discute cu Lille, dar știți că au problemele alea cu Abramovich, aoleu, s-au blocat fondurile! Dar mai avem bani de leafă? Dar mai avem bani de avion? De astea! Hai să zicem, Chelsea câștigă. Nici nu prea pot să iau în considerare Lille. Pe bune. Au fost și ultimele meciuri, catastrofă, nu sunt deloc în formă!”

PRONOSTIC: 2 (2.05 MOZZARTBET)

BAYER LEVERKUSEN-ATALANTA (joi, ora 19:45)

În ultimele 17 meciuri disputate, într-unul singur Leverkusen nu a primit gol, motiv de îngrijorare pentru ”farmaciști”. În Europa League, Atalanta are o serie extraordinară, cu 7 victorii, 3 rezultate de egalitate și o singură înfrângere. După 3-2 în tur, italienii sunt calificați și cu un rezultat de egalitate.

”Aici cred că e destul de probabil ambele echipe marchează. La asta m-aș gândi în primul și în primul rând. Ăsta mi se pare foarte probabil”.

PRONOSTIC: GG (1.43 MOZZARTBET)

MONACO-BRAGA (joi, ora 19:45)

Monaco are de recuperat acel 0-2 din tur. Deloc ușor, având ân vedere fatul că monegascii vin după 6 partide fără victorie: două egaluri, patru înfrângeri. Nici în disputele cu cluburile din Portugalia, Monaco nu stă prea bine: un singur rezultat de egalitate și 5 înfrângeri. Braga s-a calificat de fiecare dată când a câștigat prima manșă pe teren propriu, în Europa, în cele 11 apariții precedente!

”Braga nu e în formă. Eu cu echipele astea din Franța am pierdut mulți bani cu ele. În principiu aș zice, câștigă Monaco, bazându-mă nu atât pe Monaco, cât pe forma proastă a lui Braga. Dacă ar fi să zic ceva, asta aș zice. Aș pune mulți bani? Nu!”

PRONOSTIC: 1 (1.58 MOZZARTBET)

STEAUA ROȘIE-RANGERS (joi, ora 19:45)

Sârbii au câștigat ultimele șapte meciuri în competiția internă pe stadionul Rajko Mitić, dar în Europa lucrurile stau altfel. Steaua Roșie nu a mai câștigat la trei goluri diferență în Europa din sezonul 1990/1991 când câștigau Cupa Campionilor Europeni. Rangers stă la adăpostul celor trei goluri, scoțienii venind după o serie de meciuri în Europa League în care au marcat de fiecare dată în deplasare, la ultimele 5 apariții.

”Hai să zicem că aici se dau multe goluri. Ambele echipe marchează? Posibil. Dar există și opțiunea ambele echipe marchează sau peste 2,5 goluri și ambele marchează și peste 2,5 goluri. Aș pune mai safe. Că odată vezi că dă o echipă 4-0”

PRONOSTIC: GG (1.63 MOZZARTBET), 3+ (1.75 MOZZARTBET)

