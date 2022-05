Mircea Badea despre Real-Betis: "Meci tare, dar Real se gândește la finala vieții!" | Best Bet cu Mircea Badea, ediția din 20 mai 2022

Realizatorul emisiunii Best bet analizează câteva partide din Spania și Italia. Are câteva echipe, pe care le urăște! ”Nu ai cum cu Roma! Fiorentina, o iau cu capul”, a comentat în stilu-i caracteristic, Mircea Badea.

REAL MADRID-BETIS SEVILLA (vineri, ora 22:00)

Meciul Realului a fost devansat pentru a oferi zile mai multe de odihnă echipei înainte de finala UEFA Champions Legaue. Meciul cu Betis nu are nicio miză, având în vedere că și andaluzii și-au asigurat un loc de Europa League. ”Los Blancos” și-ar dori un rezultat de moral înaintea disputei cu Liverpool, dar nu ar trebui să se aștepte la o rundă ușoară. Nu au câștigat pe Bernabeu în ultimele patru încercări: două egaluri, două înfrângeri. Betis a pierdut un singur meci din ultimele cinci, dar are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a termina în Top5. Șase din ultimele șapte meciuri ale celor de la Betis s-au încheiat 0-0 la pauză!

”În principiu meci tare, dar Real se gândește la meciul pe care-l are în finala vieții. E un pariu complicat! Dar dacă ne jucăm, că doar ne jucăm, zicem 1X și sub 5,5 goluri, nu cred că se dau tone de goluri”

PRONOSTIC: 1X&0-5 goluri (1.50 MOZZARTBET)

TORINO-AS ROMA (vineri, ora 21:45)

Torino vine după o serie de rezultate bune, cu doar o înfrângere în ultimele 8 dispute. ”Toro” are acum toate șansele să termine în Top10, o realizare față de poziția a 17-a în sezonul trecut. Mai mult, echipa lui Ivan Juric a primit doar 38 de goluri, față de cele 69 încasate acum un an! Pariorii trebuie să știe că, dacă Torino conduce la pauză, nu pierde. Așa s-a întâmplat în 11 meciuri de acasă, terminate cu 8 victorii și 3 egaluri. Roma se pregătește de finala Conference League, dar ar trebui să fie, în același timp, interesată și de Serie A, pentru a termina în Top 6 și a-și asigura locul de Europa League. Pasul greșit al echipei lui Mourinho este așteptat atât de Fiorentina, cât și de Atalanta.

”Știți, AS Roma? Nu ai cum cu Roma, nu poți să pui nimic, dar hai să punem totuși. Să zicem că în prima repriză se dau sub 1,5 goluri și să mai zicem că Torino va avea mai multe cornere decât AS Roma. Nu aș pune mulți bani”

PRONOSTIC: 1R 0-1 (1.44 MOZZARTBET)

FIORENTINA-JUVENTUS (sâmbătă, ora 21:45)

Cele patru înfrângeri în ultimele cinci meciuri din Serie A au făcut ca Fiorentina să se împiedice în cursa pentru locurile europene. Antrenorul Vincenzo Italiano rămâne totuși optimist, susținând că Fiorentina merită să se califice cel puțin în UEFA Europa Conference League, după un sezon greu în care și-a pierdut talismanul: Dusan Vlahovic. Juventus vine și ea după un sezon slab. E pentru prima dată în ultimele 11 sezoane când ”alb-negrii” nu câștigă un trofeu! Mai mult, Juve va termina sezonul pe locul 4 cu cel mai mic număr de puncte din ediția 2010/2011 încoace.

”Fiorentina, Doamne ferește a luat bătaie cu 4-1 de la Sampdoria. Iar o iau cu capul, îi urăsc pe ăștia, nu pot să mă gândesc obiectiv. Câștigă Fiorentina, nu, nu, hai să nu punem. Nu m-ar mira să câștige Fiorentina. Hai să punem gol-gol, are sens”

PRONOSTIC: GG (1.65 MOZZARTBET)

LAZIO-VERONA (sâmbătă, ora 21:45)

Egalul de la Torino, cu Juve, cu o revenire de la 0-2, i-a asigurat pe laziali de prezența în Top 6, dar și de locul în ediția viitoare a UEFA Europa League. Verona e lipsită de griji, dar dacă va câștiga cu Lazio, ar fi prima dată din 1984/1985 încoace când va reuși dubla în fața romanilor, în același sezon.

”Verona nu e rea deloc. Gol-gol. Aici chiar mi se pare gol-gol”

PRONOSTIC: GG (1.48 MOZZARTBET)

VALENCIA-CELTA VIGO (sâmbătă, ora 18:30)

Înrădăcinată la mijlocul clasamentului în La Liga, fără victorie în ultimele opt meciuri (5 egaluri, 3 înfrângeri), orice alt rezultat decât victoria împotriva Celta Vigo , ar trimite Valencia în jumătatea inferioară a ierarhiei, pentru prima dată din 2017 încoace. ”Liliecii” au câștigat fiecare dintre ultimele patru partide cu Celta, golaverajul general fiind concludent: 10-3. Celta a pierdut însă doar o partidă dintre ultimele patru dispute în deplasare (2 victorii, un egal). Galicienii sunt pe cale să termine în Top 10 pentru al doilea sezon consecutiv. Celta Vigo este singura echipă din La Liga care a pierdut toate meciurile din deplasare atunci când adversarii au înscris primii.

”M-aș băga la așa ceva? Tot mi s-ar părea ambele echipe marchează. Pe final de campionat, e dileală totală. Meci fără nicio miză. Să rămână și egal, că poate nu dau gol, se termină 0-0”

PRONOSTIC: GG (1.68 MOZZARTBET)

