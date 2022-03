Mircea Badea, patru predicții din patru campionate diferite. "Bate Liverpool cu handicap, dar nu aș pune mulți bani pe asta!" | Best Bet cu Mircea Badea, ediția din 11 martie 2022

ATLETICO MADRID-CADIZ (vineri, ora 22:00)

Cadiz e o victimă în meciurile cu Atletico Madrid, în fața căreia nu a mai câștigat din 1989! Au fost 9 victorii și patru rezultate de egalitate de atunci. Cadiz a reușit însă rezultate surprinzătoare în actuala ediție. Vin după patru meciuri în care nu au cunoscut înfrângerea. Au reușit să ia puncte cu Real Madrid (0-0 pe Santiago Bernabeu), Villareal (3-3 pe Estadio de la Cerámica) și cu Betis Sevilla (1-1 pe Estadio Benito Villamarín). Atletico are al doilea cel mai bun atac din La Liga.

”E foarte complicat să pariezi pe Atletico Madrid. Sigur că ești foarte tentat să spui că bate Atletico Madrid pe Cadiz. În principiu așa ar și trebui și ar trebui să-i bată măcar cu 2 goluri diferență, adică handicap minus 1,5 goluri. Aș pune mulți bani pe treaba asta? Mulți nu! Așa ar mai fi o variantă, că în prima repriză sunt peste 4,5 cornere”

PRONOSTIC: VH1 (1.97 MOZZARTBET)

CAMBUUR-AJAX (vineri, ora 21:00)

Ajax marchează mult în campionatul Olandei. Are o medie de aproape 3 goluri pe meci. Și adversarii de la Cambuur sunt o echipă deschisă. Cambuur are a doua cea mai slabă apărare din Olanda! Ar trebui să fie festival de goluri pe Johan Cruijff Arena. La meciurile celor de la Cambuur s-au înscris, în medie, 3,72 goluri/meci! Ajax are nevoie și de puncta în lupta la titlu cu PSV.

”Nici în Ajax nu prea poți să mai ai încredere zilele astea. Se dau multe goluri, că se dau peste 3,5 goluri, hai să zicem! Nu aș pune mulți bani nici pe asta”

PRONOSTIC: 4+ (1.53 MOZZARTBET)

HOFFENHEIM-BAYERN MUNCHEN (sâmbătă, ora 16:30)

Hoffenheim e în luptă pentru a prinde un loc de Liga Campionilor. Pe locul 4 în Bundesliga, echipa lui Sebastian Hoeness vine după patru victorii consecutive și încearcă să repete rezultatul din sezonul trecut, atunci când i-a bătut pe Bayern Munchen cu 4-1! Hoffenheim a câștigat 8 din cele 10 meciuri disputate pe Rhein Neckar Arena și a pierdut unul singur. Bayern a avut evoluții oscilante în Bundesliga, a reușit o singură victorie în deplasare în ultimele trei deplasări. Bayern vine după cel mai prost început de retur din ultimii 10 ani în Bundesliga!

”Tentant ar fi să spui că bate Bayern Munchen. Într-adevăr, ar trebui să bată, văd că și-a revenit, în Liga Campionilor i-a făcut praf-praf pe ăia de la Salzburg. Tentant să spui că bate și cu handicap minus 1. Cred că sunt șanse, meciul fiind la Hoffenheim, care nu sunt o echipă proastă deloc, să fie și gol-gol”

PRONOSTIC: VH2 (2.20 MOZZARTBET), GG (1.37 MOZZARTBET)

BRIGHTON-LIVERPOOL (sâmbătă, ora 14:30)

Brighton vine după patru înfrângeri consecutive. Dacă va pierde și cu Liverpool vor bifa prima lor serie de cinci insuccese în Premier League de când sunt pe prima scenă engleză! Brighton a câștigat mai multe puncte în deplasare. Pe Amex au reușit doar 14 puncte din zestrea de 33 adunate după 27 de etape. Dacă va înscrie de două ori cu Brighton, Liverpool va deveni a doua echipă după Manchester United care ajunge la 2.000 de goluri în Premier League. Echipa lui Klopp a marcat, de altfel, cel puțin două goluri, în 10 din cele 13 partide susținute în deplasare, în actuala ediție.

”Tentant e să spui, da, bate Liverpool. Apropo, Liverpool ce a făcut prietene? A luat bătaie acasă de la Inter Milano și au avut noroc că au luat ăia roșu, că altfel putea să fie 2-0 și se intra pe prelungiri! Sigur că zici că-i bate pe Brighton, cota e mica. Să zici că bate cu handicap minus 1, nu aș pune mulți bani pe asta!”

PRONOSTIC: VH2 (2.20 MOZZARTBET)

*Cotele se pot schimba

**Sunt verificate la momentul publicării.