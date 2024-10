Aura Icodin, Fondatoarea & CEO-ul A_BEST: Iată cum învățarea unei noi limbi străine îți poate transforma viața

Aura Icodin, Fondatoarea & CEO-ul Centrului de Limbi Străine A_BEST. FOTO: abest.ro

Știai că învățarea unei noi limbi străine nu doar că îți poate deschide noi oportunități în carieră, dar îți poate îmbunătăți semnificativ și abilitățile cognitive? Studiile recente arată că persoanele bilingve nu doar că reușesc să comunice eficient în diverse culturi, ci și să își dezvolte o gândire mai flexibilă și o capacitate superioară de a rezolva probleme complexe.

Cum te poate ajuta în carieră?

“Într-o lume globalizată, stăpânirea unei limbi străine poate fi un diferențiator important pentru succesul profesional. Companiile multinaționale caută adesea candidați care pot comunica în mai multe limbi pentru a îmbunătăți colaborarea cu partenerii internaționali.”, a precizat Aura Icodin, Fondatoarea & CEO-ul Centrului de Limbi Străine A_BEST. A avea această abilitate poate însemna o promovare mai rapidă sau acces la oportunități de afaceri care altfel nu ar fi disponibile.

Mai mult decât atât, un studiu publicat în Harvard Business Review a arătat că liderii de echipă care vorbesc mai multe limbi sunt percepuți ca fiind mai empatici și mai deschiși în fața schimbărilor, ceea ce duce la o performanță mai bună în ceea ce privește leadership-ul și la o gestionare mai eficientă a echipelor multiculturale.

Bilingvismul îți îmbunătățește gândirea și capacitatea de a lua decizii

În afară de avantajele profesionale, cercetările demonstrează că persoanele bilingve au o capacitate crescută de a lua decizii mai bune și mai rapide în situații complexe. De exemplu, un studiu realizat de Psychological Science a relevat faptul că bilingvii au o gândire mai flexibilă și o mai bună capacitate de a rezolva problemele. Această flexibilitate se datorează faptului că, atunci când utilizează două limbi diferite, creierul lor învață să treacă rapid de la un set de reguli lingvistice la altul, ceea ce se traduce și prin capacitatea de a gândi critic și de a lua decizii rapide.

Învățarea unei limbi străine stimulează memoria și creativitatea

Un alt beneficiu al învățării unei limbi străine noi este îmbunătățirea memoriei. Conform unui studiu realizat de University of Edinburgh, persoanele care studiază o a doua limbă își îmbunătățesc atât memoria de scurtă, cât și de lungă durată, iar această îmbunătățire poate întârzia declinul asociat cu îmbătrânirea.

Încredere în sine - sporită în interacțiunile din mediile internaționale

Învățarea unei noi limbi poate contribui semnificativ la creșterea încrederii în sine. A fi capabil să comunici într-o limbă străină îți dă posibilitatea să te simți mai confortabil în medii internaționale, fie că este vorba de călătorii, muncă sau interacțiuni sociale. Cercetările arată că persoanele care învață limbi străine au o stimă de sine mai ridicată.

Concluzie

“Învățarea unei limbi străine este mai mult decât o simplă abilitate lingvistică – este o investiție în dezvoltarea ta personală și profesională. Fie că vrei să avansezi în carieră, să îți îmbunătățești gândirea critică sau să îți crești încrederea în sine, această abilitate îți oferă un avantaj incontestabil.”, a mai precizat Aura Icodin.

Dacă te-ai gândit să începi să înveți o nouă limbă, acum este momentul! Nu doar că îți vei deschide noi uși, dar vei beneficia și de multiple avantaje pe plan mental și emoțional.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați: [email protected], 0762 274 914.

