Ce este un voucher cadou și cum poate fi folosit? Diferența dintre voucher, card cadou și cod de reducere

7 minute de citit Publicat la 12:57 11 Noi 2026 Modificat la 12:57 11 Noi 2026

Află ce este un voucher cadou, cum funcționează și care este diferența dintre un card cadou și un cod de reducere. Sursa imagine: codinfluencer.ro

Alegerea unui cadou potrivit poate deveni uneori o adevărată provocare, mai ales atunci când nu cunoști foarte bine preferințele persoanei căreia vrei să îi faci o surpriză. Hainele pot avea mărimea greșită, accesoriile nu sunt întotdeauna pe gustul destinatarului, iar obiectele decorative riscă să nu fie niciodată folosite. În astfel de situații, un voucher cadou poate reprezenta o alternativă inspirată, deoarece oferă libertatea de a alege un produs sau un serviciu în funcție de propriile preferințe.

Popularitatea voucherelor și a cardurilor cadou a crescut odată cu dezvoltarea comerțului online, acestea fiind disponibile în prezent într-o varietate de domenii, de la fashion și cosmetice până la electronice, divertisment sau experiențe recreative.

În plus, cumpărăturile pot deveni și mai avantajoase atunci când beneficiarul urmărește în paralel diferite coduri de reducere, pe care le poate utiliza pentru a economisi la achizițiile eligibile.

Dar ce este, mai exact, un voucher cadou, cum funcționează și prin ce se deosebește de un cod promoțional sau de un cupon de reducere? Iată ce trebuie să știi despre aceste instrumente, cum le poți utiliza și care sunt avantajele fiecăruia.

Ce este un voucher cadou?

Un voucher cadou este un document fizic sau electronic care oferă beneficiarului dreptul de a achiziționa produse ori servicii în limita unei valori prestabilite sau în condițiile specificate de emitent. Acesta poate fi cumpărat direct de persoana care dorește să ofere un cadou sau poate fi primit în cadrul unei campanii promoționale.

Spre deosebire de un cadou tradițional, în cazul căruia alegerea produsului îi aparține celui care îl oferă, voucherul îi permite destinatarului să decidă singur ce dorește să cumpere. De exemplu, un voucher în valoare de 200 de lei oferit în cadrul unui magazin cu haine poate fi utilizat pentru achiziționarea unei rochii, a unei perechi de încălțăminte, a unor accesorii sau a mai multor articole vestimentare, în funcție de oferta disponibilă.

Voucherele cadou pot avea valori diferite, de la sume mici, potrivite pentru gesturi simbolice, până la valori mai consistente, destinate unor achiziții importante. În funcție de comerciant, acestea pot fi utilizate într-o singură tranzacție sau în mai multe cumpărături succesive.

Un aspect important este că voucherul nu reprezintă, în mod obișnuit, o sumă de bani care poate fi retrasă sau încasată în numerar. El oferă un drept de utilizare a valorii respective pentru cumpărarea produselor sau serviciilor acceptate de emitent, conform regulamentului aplicabil.

Ce este un card cadou și cum funcționează?

Termenul de card cadou este utilizat frecvent ca sinonim pentru voucher cadou. În practică, cele două concepte sunt foarte apropiate, diferența fiind adesea legată de forma în care este emis și prezentat beneficiul.

Un card cadou poate fi un card fizic, asemănător unui card bancar, sau un instrument digital care conține un cod unic și o valoare disponibilă pentru cumpărături. Acesta poate fi personalizat, ambalat într-o cutie specială sau transmis electronic, direct pe adresa de e-mail a destinatarului.

Diferența dintre voucher cadou și card cadou

În general, voucherul poate fi reprezentat de un cod, un document electronic sau un certificat tipărit, în timp ce cardul cadou are, de regulă, o formă de card fizic ori digital, asociat unei valori sau unui sold.

Totuși, din perspectiva utilizatorului, funcționalitatea este asemănătoare. Ambele pot permite achitarea integrală sau parțială a cumpărăturilor, în funcție de condițiile stabilite de comerciant.

Să presupunem că primești un card cadou de 300 de lei. Dacă magazinul permite utilizarea parțială și alegi produse în valoare de 180 de lei, diferența de 120 de lei poate rămâne disponibilă pentru o achiziție viitoare. În schimb, dacă regulamentul prevede utilizarea într-o singură tranzacție, suma rămasă poate fi pierdută.

Prin urmare, înainte de utilizare, este recomandat să verifici dacă instrumentul primit funcționează ca un sold reutilizabil sau ca un credit destinat unei singure comenzi.

Cum se folosește un voucher cadou pentru cumpărături online?

Utilizarea unui voucher cadou în mediul online este, de cele mai multe ori, un proces simplu, care presupune doar câțiva pași.

1. Alegerea produselor dorite

Primul pas este accesarea magazinului în care voucherul este acceptat și selectarea produselor pe care dorești să le cumperi. Acestea se adaugă în coșul virtual, la fel ca în cazul unei comenzi obișnuite.

2. Introducerea codului voucherului

În pagina coșului de cumpărături sau în etapa de finalizare a comenzii există, de regulă, un câmp special destinat voucherelor, cardurilor cadou sau codurilor promoționale. Introduci codul primit și confirmi aplicarea acestuia.

3. Verificarea reducerii aplicate

După validarea codului, valoarea voucherului este scăzută din totalul comenzii, dacă toate condițiile sunt îndeplinite. De exemplu, pentru o comandă de 450 de lei și un voucher cadou de 150 de lei, suma rămasă de achitat va fi de 300 de lei.

4. Achitarea diferenței și finalizarea comenzii

Dacă valoarea produselor depășește suma disponibilă pe voucher, diferența poate fi achitată printr-o altă metodă de plată acceptată de magazin, cum ar fi plata cu cardul sau ramburs.

După confirmarea comenzii, vei primi detaliile achiziției prin e-mail.

În cazul magazinelor fizice, procedura este și mai simplă: prezinți cardul sau voucherul la casa de marcat, iar valoarea disponibilă este utilizată pentru achitarea cumpărăturilor.

Care este diferența dintre un voucher cadou și un cod de reducere?

Deși ambele pot fi reprezentate de un cod introdus în coșul de cumpărături, voucherul cadou și codul de reducere au funcționalități diferite.

Un voucher cadou are, în general, o valoare monetară prestabilită, care poate fi utilizată pentru plata produselor sau serviciilor. Un cod de reducere, în schimb, oferă un avantaj comercial prin diminuarea prețului unei comenzi.

Pentru a înțelege mai bine diferența, să luăm un exemplu concret.

Imaginează-ți că ai selectat produse în valoare totală de 400 de lei.

Dacă utilizezi un voucher cadou de 100 de lei, vei avea de achitat 300 de lei.

Dacă utilizezi un cod de reducere de 20%, valoarea comenzii va scădea la 320 de lei.

Dacă beneficiezi de o reducere fixă de 50 de lei, vei plăti 350 de lei.

Așadar, voucherul cadou funcționează asemenea unui buget preplătit, în timp ce codul de reducereîți permite să cumperi aceleași produse la un preț mai mic.

O analogie simplă ar fi următoarea: voucherul cadou este asemănător unui card de cumpărături alimentat cu o anumită sumă, în timp ce codul promoțional este echivalentul unui cupon care îți oferă un preț preferențial la casă. Primul îți pune la dispoziție o valoare pe care o poți cheltui, iar al doilea reduce suma pe care trebuie să o plătești.

Ce avantaje oferă un voucher cadou?

Popularitatea voucherelor cadou nu este întâmplătoare. Acestea oferă beneficii atât persoanei care le oferă, cât și celei care le primește, fiind o alternativă inspirată la cadourile tradiționale, mai ales în perioadele în care alegerea unui dar potrivit devine o provocare.

Libertatea de alegere

Principalul avantaj este că destinatarul își poate alege singur cadoul, fără să fie nevoit să accepte un produs care poate nu corespunde gusturilor sale. De exemplu, în perioada sărbătorilor de iarnă, când mulți aleg cadouri asemănătoare, de la decorațiuni și accesorii până la clasicele pulovere de Craciun, un voucher cadou poate fi o modalitate de a ieși din tipare. În loc să oferi încă un obiect ales la întâmplare, îi lași persoanei dragi posibilitatea de a-și cumpăra exact ceea ce își dorește.

Astfel, cadoul nu mai este doar un obiect oferit cu o anumită ocazie, ci devine o experiență personalizată, în care cel care îl primește are ultimul cuvânt.

Economisirea timpului

Alegerea unui cadou poate presupune ore întregi de căutări, mai ales înaintea sărbătorilor, când magazinele sunt aglomerate, iar oferta este foarte variată. Un voucher elimină această etapă și reprezintă o soluție practică atunci când timpul este limitat. În plus, dacă este în format electronic, poate fi cumpărat și trimis în doar câteva minute.

Potrivit pentru numeroase ocazii

Un card cadou poate fi oferit de ziua de naștere, de Crăciun, de Valentine's Day, de aniversări sau cu ocazia unor evenimente importante. Este, de asemenea, o opțiune practică pentru cadourile corporate oferite angajaților și colaboratorilor.

Cum alegi un voucher cadou potrivit pentru cineva drag?

Alegerea unui voucher cadou ar trebui să țină cont în primul rând de interesele și obiceiurile persoanei care îl primește.

Dacă destinatarul este pasionat de modă, un voucher pentru cumpărături vestimentare reprezintă o alegere potrivită. Pentru cineva interesat de tehnologie, un card cadou destinat produselor electronice poate fi mai util. În cazul unei persoane care apreciază experiențele, un voucher pentru relaxare, călătorii sau activități recreative poate avea o valoare sentimentală mai mare decât un obiect obișnuit.

Contează și valoarea aleasă. Nu este obligatoriu să oferi un voucher foarte generos pentru ca gestul să fie apreciat. Important este ca suma să fie suficientă pentru a permite achiziționarea unui produs relevant pentru beneficiar.

Înainte de achiziție, verifică și dacă voucherul poate fi personalizat, dacă poate fi transmis direct destinatarului și cât timp rămâne valabil. Aceste detalii pot face diferența dintre un cadou inspirat și unul care riscă să rămână neutilizat.