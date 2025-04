Decorează, reciclează, inspiră– un concurs al creativităţii

Scolile participante au primit cate un ou urias.

Nhood Romania, in parteneriat cu Touch Agency si Asociatia „Butoiasul cu Zambete”, au organizat cu prilejul sarbatorilor pascale o campanie sociala cu o puternica componenta educativa, dedicata sprijinirii procesului de invatamant din comunitatile in care activeaza.

Sub conceptul „Decoreaza, recicleaza, inspira – un concurs al creativitatii”, 12 clase de elevi din Bucuresti, Oradea, Timisoara si Constanta au fost invitate sa participe la o competitie a celor mai frumoase, creative si sustenabile oua de Paste. Aceste creatii spectaculoase au fost expuse in Saptamana Mare in urmatoarele centre comerciale din portofoliul Nhood Romania:

· Centrul Comercial Auchan Timisoara Nord

· Centrul Comercial Aushopping Oradea

· Centrul Comercial Aushopping Constanta

· Centrul Comercial Auchan Crangasi

Scolile participante au primit cate un ou urias, cu inaltimea de un metru, pe care l-au decorat intr-un mod original, utilizand materiale sustenabile. Expozitiile au fost insotite de o competitie online, organizata pe paginile de Facebook ale celor patru centre comerciale, unde sustinatorii au putut vota cele mai creative si sustenabile decoratiuni.

La finalul campaniei, in functie de numarul de voturi primite online in perioada 14–28 aprilie 2025, au fost acordate premii in valoare totala de 4.000 euro. Acestea au fost distribuite astfel pe fiecare centru comercial:

· Locul I – voucher de 500 euro

· Locul II – voucher de 300 euro

· Locul III – voucher de 200 euro

Premiile sunt destinate exclusiv unitatilor de invatamant, pentru achizitia de materiale si echipamente necesare dotarii salilor de clasa, contribuind astfel direct la imbunatatirea actului educational.

Clasamentul final al competitiei:

Nr. Locatie Scoala Clasament 1 Crangasi Scoala Speciala Constantin Paunescu Locul 3 2 Crangasi Scoala Atlas Locul 2 3 Crangasi Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei Locul 1 4 Oradea Scoala Gimnaziala Lucretia Suciu Oradea, Clasa I A Locul 3 5 Oradea Scoala Gimnaziala Lucretia Suciu Oradea, Clasa a II A Locul 1 6 Oradea Scoala Gimnaziala Lucretia Suciu Oradea, Clasa a III A Locul 2 7 Timisoara Nord Scoala Primara Mosnita Veche, Clasa I B Locul 2 8 Timisoara Nord Scoala Primara Mosnita Veche, Clasa a III B Locul 1 9 Timisoara Nord Scoala Primara Mosnita Veche, Clasa a III C Locul 3 10 Constanta Scoala Gimnaziala nr.37, Clasa a III a A Locul 1 11 Constanta Scoala Gimnaziala nr.37, Clasa a III a C Locul 3 12 Constanta Scoala Gimnaziala Nr.29 "Mihai Viteazul", Clasa 0 Locul 2

In continuarea campaniei sociale, ouale decorate vor fi scoase la licitatie de catre Asociatia „Butoiasul cu Zambete”. Atat persoanele fizice, cat si cele juridice din Romania vor putea dona sau sponsoriza aceste creatii, iar sumele colectate vor fi directionate integral catre programe educationale axate pe protejarea mediului.

Despre Nhood Services Romania

Nhood Services Romania este o companie de servicii integrate de real estate, specializata in operarea si comercializarea proiectelor mixte, gestionarea activelor si dezvoltarea de proiecte sustenabile si de regenerare urbana.

Actionand in numele proprietarilor de active, Nhood ofera o gama larga de servicii destinate spatiilor de retail, rezidential, birouri si huburi comunitare, cu scopul de a transforma spatiile existente in locuri vibrante si atractive, cu impact pozitiv asupra mediului, societatii si economiei.

Nhood opereaza pe trei linii de business:

· Property & Asset Services

· Resources & Fund Investment

· Development

Fiind parte din ecosistemul Ceetrus si Nodi, in Romania, Nhood administreaza:

✅ 25 de mandate pentru spatii de retail si birouri (inclusiv leasingul),

✅ Coresi Business Campus (un parc de afaceri),

✅ Coresi AvantGarden (un proiect rezidential),

✅ 23 locatii de retail la nivel national – Centrele Comerciale Auchan, inclusiv Coresi Shopping Resort.

Compania colaboreaza cu peste 15 clienti (printre care Ceetrus si Auchan) si gestioneaza Cartierul Coresi, cel mai mare proiect de regenerare urbana din Romania.

Nhood reuneste expertiza si cunostintele de real estate a peste 1.300 de profesionisti din 11 tari, pentru a regenera si transforma un portofoliu initial de aproape 300 de centre comerciale din Europa, cu un potential de dezvoltare de 30.000 de unitati locative in cadrul a 40 de proiecte imobiliare.

Activele gestionate de Nhood sunt evaluate la peste 8 miliarde de euro.