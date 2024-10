KS Dekorglass Działdowo - mândria și cartea de vizită a tenisului de masă polonez

Înființată în 2003, KS Dekorglass Działdowo este mândria și cartea de vizită a tenisului de masă polonez. FOTO: poland.travel

Înființată în 2003, KS Dekorglass Działdowo este mândria și cartea de vizită a tenisului de masă polonez și un brand recunoscut pe arenele internaționale. Dekorglass este, de asemenea, inseparabil legat de frumoasa regiune Warmia și Mazuria și de Țara celor o mie de lacuri.



KS Dekorglass Działdowo este una dintre cele mai bune echipe de pe continent, din ultimul deceniu. Am câștigat Cupa Europeană în 2018 și 2024 și am jucat și în finala din 2023. Următorul obiectiv este să avansăm în Final Four-ul Ligii Campionilor.

Clubul invită fanii în frumosul oraș Działdowo și în regiunea Warmia și Mazuria, una dintre cele mai populare destinații pentru turiștii străini. La aproximativ 30 de kilometri de orașul nostru se află Grunwald. Pe câmpurile acestei localități a avut loc, în anul 1410, bătălia victorioasă a armatei aliate polono-lituaniene împotriva forțelor Ordinului Teutonic. În fiecare an, la începutul lunii iulie, are loc o reconstituire a bătăliei care comemorează marea victorie a armatei polono-lituaniene, care merită văzută.



Działdowo găzduiește un castel gotic teutonic, a cărui construcție a început în jurul anului 1340 și a durat aproximativ 50 de ani. În prezent, interioarele fortăreței adăpostesc Primăria și Muzeul pentru Protecția Frontierei, care găzduiește o expoziție dedicată istoriei localității Działdowo, ca oraș aflat la vechea graniță dintre Prusia și Mazovia. În interior, cele mai interesante caracteristici sunt pivnița, capela și refectoriul. Muzeele sunt deschise publicului, iar personalul este bucuros să vă ajute să aflați mai multe despre istoria locului.





Vă invităm, de asemenea, în capitala regiunii noastre - Olsztyn. Mai mult de o duzină de lacuri se află în interiorul granițelor sale administrative. Aici pot fi întâlnite numeroase specii de plante și păsări, inclusiv lebede, cocori, stârci, cormorani și rațe. Lacurile de acumulare din Olsztyn sunt, de asemenea, bogate în pește, ceea ce le face atractive pentru pescarii care le vizitează. Este, de asemenea, o locație excelentă de vacanță, turiștii putându-se bucura de plajele frumoase și de închirierea de bărci cu pedale, bărci cu vele, jet ski, etc.



Lacul Ukiel este cel mai mare și mai adânc lac din Olsztyn. Linia de coastă a acestui lac de acumulare pitoresc este de 22,5 km în total, formând numeroase golfuri și peninsule, dintre care cel mai mare este Ostrów. Zona de coastă este acoperită cu trestie, obligeană și stufăriș. Pe malul lacului există centre de recreere, restaurante, porturi de agrement și plajă orașului. Puteți încerca aici mâncăruri tradiționale, precum colțunașii cu hrișcă și găluștele cu cartofi. Iar datorită locației sale pe malul lacului, asigurați-vă că gustați o varietate de pește - biban, coregon, păstrăv sau știucă.

Vă așteptăm. Începe-ți aventura mazuriană cu noi!