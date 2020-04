Un bărbat din Breaza s-a dus cu soția la magazin să cumpere pâine și a primit o amendă de 2.000 de lei: 'Jalnici, complexați și răzbunători'

Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva zile în Breaza, atunci când bărbatul a plecat cu mașina la un magazin pentru a cumpăra pâine și a fost însoțit de soția sa, care și-a completat declarația pe proprie răspundere, însă a uitat să o semneze.

În loc să își asume greșeala sau să conteste amenda în instanță, bărbatul i-a filmat și fotografiat pe polițiști locali care i-au amendat soția și i-a numit 'jalnici, complexați și răzbunători' tocmai în postarea răzbunătoare de pe Facebook.

"Astazi Politia Locala Breaza mi-a demonstrat ca sunt demni de lipsa de respect, jalnici, complexati si razbunatori. Am fost "agatat" stand la rand in piata la paine; moment in care doamna politist, mi-a solicitat declaratia.

Am intrat am cumparat 5 paini pentru ca suntem 5 acasa si la iesire a venit cu mine 10 metri la masina sa vada declaratia. De aici lucrurile au capatat o turnura jalnica, de bravada politieneasca ce sa finalizat cu 2000ron amenda deoarece sotia mea nu semnase declaratia ei.

A se observa ca politistul care a venit in ajutorul colegei pentru a ne face morala, "lupul moralist", pe nume Agent **** Marius avea, sau mai bine zis nu avea:

1. Cea mai mica urma de respect fata de uniforma pe care o purta .

2. Avea o masca confectionata artizanal dintr-o panza rara.

3. Nu avea manusi si cu mainile goale, a luat actele si declaratia sotiei pentru a le fotografia si intocmi procesul verbal.

4. In acelasi timp avea si cartea de identitate a unei alte persoane in mana.

5. Persoana care se vede in imagine a venit impreuna cu agentul de politie locala, si desi i-am rugat sa stea la distanta au refuzat.

6. Cand agentul **** Marius a fost intrebat de ce nu are manusi acesta a devenit arogant si zemeflitor si mi-a comunicat ca ne va da amenda pentru ca asa vrea el si pentru ca mi-am permis sa il filmez si sa pun intrebari.

ACEASTA ESTE POLITIA ROMANA! Acestia sunt oamenii , care lipsiti de caracter cauta "nod in papura" in aceste zile, in loc sa fie alaturi de noi. In aceste zile, ma rog pentru domnului **** Marius, pentru ca Bunul Dumnezeu sa-si intoarca fata catre el si sa-l faca mai bun, mai concesiv, mai uman", a scris bărbatul în postarea de pe Facebook.