Beatrice Şerbănescu, balerină la Opera Națională, vaccinată cu AstraZeneca: "Soţul meu m-a resuscitat. Îl auzeam cum strigă: Respiră, respiră!" | VIDEO

Beatrice Şerbănescu a explicat pe larg experienţa dramatică prin care a trecut după ce s-a vaccinat cu serul din lotul cu probleme de la AstraZeneca. Ea a subliniat că la vaccin a ajuns cu analizele la zi şi abia a doua zi după imunizare a acuzat stări de oboseală, cefalee după care a şi-a pierdut conştiiţa de două ori.

Salvarea a venit de la soţul ei conferenţiar medic oftalmolog, care a resuscitat-o imediat salvându-i astfel viaţa.

"M-am vaccinat în urmă cu o săptămână, în urma programării campaniei de vaccinare în instituția noastră, la Opera Națională București, eu fiind balerină în această instituție. Am solicitat vaccinarea și pentru că nu am făcut boala și eram eligibilă pentru a mă vaccina.

Am fost programată pe data de 8 Martie la ora 16:00. Totul a decurs normal, am plecat acasă cu adeverința de vaccinare", a spus Beatrice Şerbănecu pentru Antena 3.

"La 16 ore după vaccin s-au declanşat reacţiile adverse"

"A doua zi marți după 15-16 ore de la vaccin m-am trezit cu o stare febrilă, cefalee, inapetență. Mă așteptam la aceste reacții adverse, știam de la ceilalți colegi ai mei care s-au vaccinat și ei cu același vaccin.

În jurul orei prânzului am luat un paracetamol, am stat toată ziua în pat, nu am putut să mănânc decât niște fructe şi am băut două căni cu ceai și apă. În jurul orei 19:30 când a venit soțul meu (conferențiar medic oftalmolog) de la serviciu a venit să vadă, cum mă simt și s-a dus la bucătărie să mănânce.

M-am ridicat și eu din pat, că am zis să mai fac și eu câțiva pași şi m-am dus la bucătărie", a mai spus Beatrice Şerbănescu.

"Am leşinat de două ori. Mulţumec lui Dumnezeu că nu au fost copiii acasă"

"Am stat cinci minute în picioare și dintr-o dată am simțit că amețesc și m-am așezat pe scaun și de aici o să vă povestesc din relatarea soţului meu. Au urmat două episoade succesive primul a fost un leșin din care mi-am revenit câteva momente după care mi-am pierdut din nou conștiența.

"Soţul meu m-a resuscitat. Îl auzeam cum striga: Respiră, respiră!"

"Auzeam doar niște strigături de respiră, respiră şi mă concentram să răspund la indicaţiile soțului meu. Încet încet am revenit la realitate. Mi-a fost teamă că o să mor. Dacă nu era soţul acasă, muream."

Interviul, pe larg, în materialul de mai jos

