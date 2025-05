Extremiștii europeni, în extaz după victoria lui Simion. Le Pen: România i-a oferit doamnei Von der Leyen un foarte frumos bumerang

Mai mulți lideri ai partidelor de extremă dreapta din Europa, printre care Marine Le Pen și Mateo Salvini, au lăudat victoria lui George Simion în primul tur al alegerilor prezidențiale, sugerând că poporul român a votat împotriva "stăpânilor de la Bruxelles".

"România tocmai i-a oferit doamnei Von der Leyen un foarte frumos bumerang", a postat luni Marine Le Pen pe platforma socială X, acuzând implicit Comisia Europeană că a influenţat anularea primului tur al alegerilor prezidenţiale din România în urmă cu cinci luni.

La rândul său, vicepremierul Italiei și liderul partidului populist naționalist Liga, Matteo Salvini, a scris pe Facebook: „În România, poporul a votat în sfârşit, liber, cu capul şi cu inima. Cât respect pentru 'stăpânii' de la Bruxelles şi pentru trucurile lor murdare! Bravo, George Simion!".

"Felicitări lui George Simion, vicepreședinte al Partidului ECR, pentru rezultatul excelent din primul tur al alegerilor prezidențiale! Îți doresc mult succes în al doilea tur!", a scris pe X Mateusz Morawiecki, fost prim-ministru polonez și actual președinte al grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) din Parlamentul European.

Deși nu este considerat un lider extremist, el face parte din Partidul Lege și Justiție (PiS), o formațiune politică de dreapta conservatoare, cu orientări naționaliste și eurosceptice.

