Prima țară europeană care anunță un caz de infectare cu noua variantă COVID B.1.1.529

Belgia devine, astfel, prima țară din Europa în care este confirmată noua variantă.

"Avem un caz confirmat al unei persoane care s-a întors din străinătate", a precizat ministrul belgian al Sănătății, Frank Vandenbroucke.

Anterior, virusologul Marc Van Ranst, al cărui laborator lucrează cu agenția de sănătate publică din țară, menționa că sunt în analiză "două mostre suspecte".

El a revenit cu o postare pe Twitter în care a precizat că una dintre probe a fost confirmată drept B.1.1.529.

Proba a fost recoltată de la o persoană care a revenit din Egipt și a manifestat primele simptome în data de 22 noiembrie.

