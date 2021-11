Noua variantă COVID B.1.1.529: Comisia Europeană anunță activarea "frânei de urgență". România a plasat Botswana în zona verde. Ce țări au impus interdicții

"Comisia Europeană va propune, în strânsă coordonare cu statele membre, să activeze frâna de urgență pentru a opri călătoriile pe calea aerului din regiunea sud-africană din cauza variantei îngrijorătoare B.1.1.529", a anunțat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (foto), într-un mesaj pe Twitter.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.