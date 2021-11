Noua variantă COVID, considerată "cea mai rea" de specialiști. Ce se știe în prezent despre B.1.1.529 

"Inițial, părea că este vorba de mai multe focare epidemice, însă ieri (joi, n.r.) specialiștii noștri din Rețeaua de Supraveghere Genomică ne-au indicat că asistăm la propagarea unei noi variante", a declarat ministrul sud-african al Sănătății, Joe Phaahla.

El a adăugat că nu este clar unde a apărut B.1.1.529.

La nivelul zilei de joi, infectarea cu noua variantă era semnalată în Africa de Sud, în Botswana și la un călător care a venit în Africa de Sud de la Hong Kong.

Vineri, în prima parte a zilei, numărul cazurilor confirmate ajunsese la 60 în Africa de Sud, Hong Kong, Botswana și Israel.

În Israel, a fost confirmat cazul unei persoane care s-a întors în țară venind din Malawi, stat situat în sudul Africii.

Alte două cazuri suspecte așteaptă confirmarea. Toate persoanele în cauză sunt vaccinate cu schemă completă.

Actualele vaccinuri se vor dovedi, aproape cert, mai puțin eficace față de noua variantă de COVID, crede James Naismith, profesor de biologie structurală la Universitatea din Oxford.

Potrivit lui Naismith, mutațiile constatate la B.1.1.529 sugerează că aceasta se răspândește mai rapid.

Profesorul arată că, dacă transmisibilitatea crescută va fi confirmată, noua variantă va atinge, inevitabil, și Marea Britanie, care a interzis deja zborurile din șase state sud-africane.

Specialiștii au stabilit că B.1.1.529 prezintă un număr neobișnuit de mare de mutații, 50, dintre care mai mult de 30 la nivelul proteinei spike, structura de care virusul se folosește pentru a pătrunde în celulele atacate.

Cercetători precum virusologul Tom Peacock vorbesc despre profilul "îngrozitor" al proteinei spike din noua variantă și despre faptul că "e de presupus că acest lucru este mai rău decât aproape orice altceva".

Worth emphasising this is at super low numbers right now in a region of Africa that is fairly well sampled, however it very very much should be monitored due to that horrific spike profile (would take a guess that this would be worse antigenically than nearly anything else about)