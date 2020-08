Dr. Viorel Alexandrescu, unul dintre cei mai importanți specialiști ai Institutului Cantacuzino: "Nu există un control al testărilor"

Virusul se schimbă, suferă mutaţii, unele teste nu acoperă mutaţiile şi pot da rezultate false! Persoanele care s-au vindecat de COVID se pot reinfecta după câteva luni iar după ce trece pandemia, ne poate lovi o epidemie de gripă. Am aflat și cât de agresiv e virusul la noi în ţară şi ce se întâmplă cu vaccinul.

Profesorul Viorel Alexandru a vorbit despre cum a ajuns România la mila străinilor, de ce nu se mai fac vaccinuri la noi şi când s-ar putea face o fabrică de vaccinuri.

Profesorul a avertizat că este un virus care a bătut toate recordurile: "Studiile care s-au făcut au arătat că la persoanele care au o formă ușoară persistența este foarte scăzută, o lună, o lună și jumătate.

Anticorpii scad iar asta înseamnă că el se poate reinfecta. La cei cu foarme severe poate să ajungă cam la 3 luni. A bătut toate recorduile HIV-ului. Singura scăpare a HIV-ului este că nu se transmite aerian, ăsta se transmite și aerian. Este un virus care a bătut toate recordurile! Un individ bolnav poate să îmbolnăvească 3 oameni. Se apropie de rujeolă", a declarat profesorul Alexandrescu.

Atenție! Vă puteți infecta și la oftalmolog

„Se elimină prin fecale, spermă, urină, acum există și contaminare prin ochi. România primește din 7 în 7 zile o analiză genetică a virusului. Avem mutații dar nu sunt semnificative pentru virulență. Poate să fie mutații care să ducă chiar și la niște modificări ale testerii. Se pare că virusul este mai prezent în salivă. Eu am auzit că unele laboratoare private au dat teste pozitive și erau negative și invers. Îi controlează careva? Nu. Trebuie să ai un control național”, este de părere profesorul Alexandrescu.

Vaccinarea anti-gripală este esențială: "Corectitudinea într-un diagnostic este să spui ce e. În emisfera nordică nu mai sunt cazuri de gripă. Gripa are două sezoane: sezonul estival cum e acum la noi și sezonul rece. În America de Sud și Africa de Sud nu au nicun caz de gripă pentru că ăsta e atât de puternic. Populația să se vaccineze! Visusul ăsta este parșiv".

Avertisment de la unul dintre cei mai importanţi specialişti ai Insitutului Cantacuzino: „Nu există un control al testărilor”

Vaccinul nu va oferi imunitate pe viață

Profesorul este de părere că vaccinul american va fi unul de încerdere, dar nu va oferi imunitate pe viață: „Putin recunoaște că nu are toate controalele care ar putea să îl valideze dar o să-l experimenteze pe armata rusă și după modelul SUA și al OMS vor să-l aplice la profesori și la anumiți funcționari publici. În cel de la americani am încredere. Imunitatea pe viață nu există, virusul are capacitatea de a se schimba”.