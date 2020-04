Ce trebuie să conţină kitul de urgenţă pe care e bine să-l ai în casă pentru coronavirus

Jurnaliştii de la Wall Street Journal sunt cei care au strâns astfel de recomandări, în condiţiile în care în SUA evoluţia COVID-19 este una dramatică, iar spitalele fac faţă cu greu solicitărilor, mulţi dintre bolnavii care nu sunt în stare gravă fiind ţinuţi sub tratament la domiciliile lor, potrivit ziare.com.

Siguranţă şi curăţenie - este bine să aveţi în casă următoarele produse:

- Măşti pentru acoperirea gurii şi nasului (sau măcar eşarfe)

- Mănuşi pentru cei care intră în camera unde este instalat bolnavul

- Dezinfectant pentru mâini şi pentru suprafeţe

- Detergent pentru rufe şi pentru vase

- Perie de unghii

- Prosoape de hârtie

- Săpun

- Şerveţele de unică folosinţă şi dezinfectante

În primul rând, este esenţial ca bolnavul să fie cât mai izolat, să aibă propriul lui dormitor. El trebuie să aibă acces uşor la suficiente şerveţele de unică folosinţă (în care să tuşească, să strănute etc) şi care să fie aruncate imediat şi în locuri inaccesibile celorlalţi, dar şi la şerveţele dezinfectante, prosoape de hârtie, spăun şi apă caldă.

Foarte importante sunt măştile. Bolnavul trebuie să le poarte ori de câte ori iese din camera în care a fost izolat. Limitaţi-i ieşirile doar la baie, pentru siguranţa celorlalţi membri ai familiei.

Toţi cei care intră în camera bolnavului trebuie să poarte măşti sau măcar o eşarfă cu care să îşi acopere bine gura şi nasul, care să fie apoi bine dezinfectată, spune David Buchholz, director medical la Columbia University Irving Medical Center.

Tot ce atinge bolnavul trebuie curăţat cu răbdare, de la tacâmuri, clanţe şi până la robineţi sau chiuveta de la baie. În acest scop, puteţi pregăti din timp, periodic, soluţii de clor sau Domestos, în galeată sau în dispozitive tip spray.

Spălarea frecventă a mâinilor cu săpun de către toţi membrii familiei are o importanţă crucială.

Dacă baia este unică şi deci împărţită de toată familia, este important ca bolnavul să folosească propriile prosoape, de preferinţă de hârtie, ca să poataăfi aruncate. Prosoapele obişnuite trebuie ţinute la distanţă de ale tuturor celorlalţi, iar membrii sănătoşi ai familiei trebuie să îşi pună separat şi la distanţă obiectele personale (periuţă de dinţi, pieptănul etc).

Medicamente - este bine să aveţi în casă următoarele produse:

- Sirop de tuse

- Dropsuri pentru gât

- Antitermice

- Spray nazal

- Termometru

- Oximetru - măsoara saturaţia de oxigen în sânge

Mâncare şi băutură

Supa de pui este cea mai recomandata, la fel ca si in cazul gripei sau al racelii, precum si fructele si legumele bogate in vitamina C , cum ar fi lamaile, dar si ghimbirul, avocado, mierea, bananele si merele.

Bolnavul trebuie sa fie bine hidratat. Ocazional, COVID-19 poate da simptome precum diaree sau dureri gastrointestinale, de aceea, se recomanda hidratarea intensa . Nu sunt recomandate bauturile acidulate care contin indulcitori artificiali, pentru ca pot amplifica problemele gastrointestinale.