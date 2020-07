Mesajul unei tinere din Pitești pentru doctorul care a vindecat-o de COVID-19: "Îngerul era om"

Ioana și soțul ei au fost diagnosticați cu coronavirus pe 1 iulie, ocazie cu care au fost internați la Spitalul de Pneumoftiziologie 'Sfântul Andrei' din comuna Valea Iașului, județul Argeș.

După numai nouă zile de la internare, respectiv pe 10 iulie, tânăra s-a vindecat, după ce medicii de la spital, asistentele și infirmierele au făcut tot posibilul pentru a o ajuta să treacă peste infecție.

"Domnule doctor Dinescu Alexandru Stefan, va multumesc! Exista pe lumea aceasta oameni in fata carora nu ai cum sa nu te inclini. Cred ca toti ar trebui sa știm de existenta lor!

Pe data de 1 iulie eu si sotul am fost diagnosticati cu Covid19 (primul sentiment a fost de furie, neintelegere, neputiinta... ). Am fost internați la Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf. Andrei” din Valea Iasului. Câți ați auzit oare de acest spital? Ei, vreau sa stiti ca acolo exista o echipa de oameni profesionisti cum nu am mai intalnit si nu am mai auzit sa existe pe la noi, de medici, asistente, infirmiere, până la ingrijitoare...

Îngerul care ne-a salvat era om - doctorul Alexandru Ștefan Dinescu

In fiecare zi venea la noi un inger a carui față nu o vedeam niciodata din cauza echipamentelor de protectie împotriva Covid19. Profesionalismul său si a echipei spitalului a facut ca aceasta perioada dificila din viata noastra sa fie depasita mult mai usor. Momentul care m-a impresionat pana la lacrimi si va ramane pentru totdeauna in memoria mea a fost la externare, atunci cand in fata spitalului, la distanta, langa ambulanta care urma sa ne transporte acasa, ne astepta cel pe care incercam sa mi-l imaginez de fiecare data cand intra in salon. Ingerul era om, doctorul Dinescu Alexandru Stefan.

Va multumesc frumos, domnule doctor! Multumesc frumos doamnei asitente, Sorina, cea care mi-a recoltat testul inainte de externare, deși muream de frica, si intreg personalului! In spatele chipurilor acoperite sunt OAMENI!", a scris Ioana Avram într-o postare pe Facebook.