Provizii pentru izolarea la domiciliu. Nutriționist: „Ai nevoie de 200 de g de legume la o masă, deci aici ar trebui să fie grosul cumpărăturilor tale”

Provizii pentru izolarea la domiciliu. Patru noi cazuri de coronavirus au fost depistate, vineri, în România, iar bilanțul a urcat la 79 de bolnavi, anunță Grupul de Comunicare Strategică.

Coronavirus în România. Izolare la domiciliu. Ce alimente trebuie să cumperi

- paste integrale, de năut și de linte

-orez brun, porumb dulce, conserve de soia, năut, linte, fava, chia, hrișca, fulgi de ovăz, quinoa și psyllium

-pâine necoapta, congelată.

-cartofi dulci, cartofi normali, ceapa.

„Carbohidrații sunt foarte importanți pt ca tin de foame, dar in aceasta perioada in care suntem mai curând statici, ei nu trebuie sa depășească 40% din caloriile noastre, dacă vrem sa nu iesim din criza Covid și deprimați și cu kilograme in plus. Portia de pâine/orez/paste la o masa de dimineața sau prânz nu ar trebui sa depășească 50 de g, deci nu ai nevoie de kilograme întregi de orez și paste. nu tin nici de foame și nici nu îți dau cine știe ce energie”, scrie Cori Grămescu pe pagina sa de Facebook.

-conserve de roșii, zacusca, diferite legume

-legume proaspete pt max o săptămâna (nu rezista mai mult in frigider) și fructe

-legume și fructe congelate

„Legumele și fructele sunt carbohidrați cu absorbție lenta și trebuie sa reprezinte cantitatea majoritara de mancare pe care o consumam. Pe lângă carbohidrații simpli, cei complecsi ne ajuta sa avem energie, o digestie sănătoasă și un sistem imunitar puternic . Ai nevoie de vreo 200 de g de legume la o masa, deci aici ar trebui sa fie grosul cumpărăturilor tale.

-nuci, semințe crude, unt, untura, ulei - cam 20-30 de g de nuci și 10-15 g de ulei e portia de grasimi.

Grăsimile sunt foarte importante in corpul nostru, trebuie sa acopere cam 25% din caloriile noastre zilnice și este important sa consumam cu pregadere grasimi vegetale neprocesate - nuci, avocado- și grasimi sănătoase -peste gras, unt bio clarifiat.

-oua

-carne de vita, porc, pui , conserve de peste

-peste congelat

-lactate după preferința

Proteinele sunt esențiale pt menținerea unei stări bune de sănătate, ele trebuie sa acopere 25-35% din caloriile noastre și trebuie sa vina și din surse vegetale , nu doar cele animale (năut, linte, fava, soia) . Asigura-te ca mănânci macar 100 g de carne/peste la o masa si protéine végétale in completare, pentru o masa sanatoasa si indestulatoare.

-filtru de apa - nu are sens sa cari sticle de apa, mai bine investești intr-un filtru de apa de buna calitate și astfel eviti sa poluezi suplimentar planeta

-alimente pt diverse pofte - ciocolata, alcool, dulceața, prăjituri in cantitate moderată - o data pe săptămâna e chiar recomandat sa îți oferi un răsfăț, mai ales in perioadele astea grele. 50-100 de g pe saptamana e mai mult decât suficient pentru acoperirea poftelor. Alcoolul nu ar trebui sa depășească 2-3 pahare pe săptămâna. Chiar dacă aparent te ajuta sa te relaxezi, in realitate accentuează anxietatea și , pe fondul unei stări generale proaste, poate da dependentă sau poate agrava stările emoționale negative.

Încearcă atât cât poți sa gătești, nu face risipa de alimente și cumpara responsabil produse alimentare”, a scris nutriționistul și life coach-ul Cori Grămescu.