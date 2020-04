Statele Unite ar putea prelungi distanțarea socială până în 2022

Atenționările oamenilor de știință, care au fost publicate de Harvard, contrazic declarațiile făcute de Casa Albă, care este de părere că pandemia se va sfârși în vară.

Departamentul de Sănătate Publică de la Harvard a precizat că „distanțarea socială ar putea fi obligatorie până în 2022 dacă nu se găsește un vaccin sau dacă nu se mărește capacitatea spitalelor de tratament”.

Cercetătorii precizează că un singur factor ar putea schimba acestă predicție: imunitatea dobândită în urma virusului.

The US may have to keep social distancing measures in effect until 2022, unless a vaccine becomes available quickly, researchers project. Follow live updates:https://t.co/ZhAIZ1rsdP pic.twitter.com/JNIQdAPaQd