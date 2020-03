Fiica lui Vergil Chițac: Tatăl meu a fost mutat la Terapie intensivă, este ajutat să respire

UPDATE Potrivit unor surse medicale citate de Antena 3, starea de sănătate a lui Vergil Chiţac este stabilă, senatorul este internat la Terapie intensivă, dar nu este ventilat mecanic şi nici asistat respirator.

Coronavirus. Vergil Chiţac, mutat la Terapie intensivă

----------------

Ştirea iniţială

Tânăra a făcut un apel la solidaritate și înțelegere pentru familia sa, după ce Vergil Chițac a infectat mai mulți apropiați și colegi de partid cu care s-a întâlnit, el nefiind în autoizolare după întoarcerea de la un eveniment din Bruxelles.

În plus, Chițac a fost criticat dur pentru faptul că a refuzat transportul cu izoleta la spital.

"Sunt Irina, sunt fiica lui Vergil şi a Simonei Chiţac şi sora lui Octavian Chiţac. Toţi trei membrii familiei mele au testat pozitiv pentru COVID-19 şi sunt momentan internaţi în Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa. Pentru mulţi oameni ei sunt nişte numere în statisticile celor de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, nişte cazuri despre care citesc şi faţă de care mulţi îşi exprimă într-un fel sau altul părerea.

Pentru mine ei sunt familia mea, reperele mele şi o mare parte din sufletul meu. Faptul că suferă de acest virus înseamnă că nu am efectiv voie să îi văd, să îi îmbrăţişez, să îi susţin, să fac lucruri pe care le-ar face orice om când este familia sa în pericol. Este cu atât mai greu să nu pot să fiu acolo pentru ei având în vedere că nu mi-am mai văzut părinţii de la Crăciun şi fratele de la început de februarie.

Veştile în sine sunt foarte grele. Lumea intră pe paginile tatălui meu ca să afle despre senatorul Vergil Chiţac, iniţiativele pe care lucrează, Asociaţia Constanţa Altfel. Pentru mine el este tatăl meu, care îmi cânta Compact la chitara cand eram mica, care m-a invatat ce inseamna curajul si ce inseamna sa fii puternic, care m-a invatat sa joc 66, sa imi setez standarde inalte si sa muncesc pentru ele. Faptul ca el este acum atat de vulernabil si ca nu le pot oferi suport lui si mamei mele imi frange inima la propriu.

Zilele astea mai multi prieteni mi-au spus cate lucruri urate se scriu despre el, pe pagini pe Facebook, in media sau in sectiile de comentarii. Mi s-a spus ca oamenii sunt rai si agresivi, il critica, il invinovatesc. Le-am spus prietenilor mei ca nu mai pot sa faca fata in aceste momente deja grele, si la ura si agresivitatea aruncata catre tatal meu. Dar tatal meu a intrat ieri la terapie intensiva si atunci am hotarat sa scriu.

COVID19 este un virus nemaintalnit si foarte contagios. Se raspaneste extrem de usor, multe persoane infectate in perioada de incubatie nu prezinta simptome, poate supravietui pe suprafete zile intregi, se poate lua prin aer de la o distanta considerabila in metri. Asta ne poate speria, ne poate face sa ne invinovatim intre noi. Realitatea ne arata insa, pe masura ce se mareste numarul de cazuri si in Romania similar cu restul lumii, ca a cauta tapi ispasitor nu are sens si nu este in niciun fel de ajutor.

In pandemia asta, absolut toti suntem expusi si vulnerabili si asta ar putea sa ne aminteasca de fragilitatea conditiei noastre si de cat de important este sa ne sustinem unii pe altii in aceste zile sumbre si singuratice, in care ne izolam in case, in speranta ca totul va trece. In acest context deja greu, unii dintre noi vom fi afectati personal de asta. Ca va fi vorba de o cunostinta, un prieten, cineva din familie, se poate intampla fiecaruia dintre noi.

Si sper ca macar o parte dintre voi veti citi acest mesaj si veti intelege ca in spatele acestui caz pe care lumea il comenteaza, suntem o familie foarte afectata fizic si emotional, care avem nevoie de tot suportul si ajutorul pe care il putem primi. Tatal meu este un om bolnav in spital, care se ingrijoreaza pentru sotia si fiul sau care sunt si ei internati in spital, care si-a petrecut ultimele trei zile ajutat sa respire si care a fost mutat ieri la terapie intensiva. In aceste momente tatal meu are nevoie de suport, de rugaciune si de dovezi de umanitate din partea tuturor. Inainte de toate, parlamentari, asistente, avocati, soferi, suntem toti tati, mame, fiice, fii, frati, surori, prieteni si OAMENI.

Mama, tata, Octav va iubesc mult si ma rog sa va strang in brate cat mai curand", a scris Irina Chiţac, luni, pe pagina sa de Facebook.

Informaţia că liberalul Vergil Chiţac a fost confirmat pozitiv cu coronavius a apărut în presă vineri, iar ijo politicianul spunea că are o răceală şi s-a autoizolat.

Chiţac, candidatul PNL la Primăria Constanţa, a călătorit într-o delegație cu două persoane infectate, atunci când a fost la o Reuniune NATO la Bruxelles, în perioada 17-19 februarie.

El din 6 martie, era suspect de a fi infectat cu acest virus.

Senatorul PNL Vergil Chiţac, infectat cu noul coronavirus, a participat de Ziua femeii la o petrecere la care au fost prezente 400 de femei.

Organizaţia judeţeană PNL a anunţat că se va autoizola.

Senatorul Vergil Chițac, diagnosticat cu coronavirus, și-a îmbolnăvit toată familia: soţia, fiul şi asistentul personal

Vergil Chiţac, infectat cu coronavirus, riscă dosar penal. Maria Vasii: „Un proces penal nu poate fi evitat”