Alessio Cioni este noul CEO și director general al Intesa Sanpaolo Bank România. Numirea a fost aprobată de BNR

Intesa Sanpaolo Bank, subsidiara din România a Grupului Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai solide grupuri bancare din Europa, anunță numirea lui Alessio Cioni în funcția de Director General și Chief Executive Officer, al cărui mandat oficial a început pe 08.10.2024, după aprobarea Băncii Naționale a României și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului București. Alessio Cioni este, de asemenea, membru executiv în Consiliul de Administrație al băncii. El îl succede pe Paolo Vivona, care a preluat un nou rol executiv în cadrul Grupului.

Alessio Cioni aduce peste două decenii de experiență internațională în sectorul bancar și o înțelegere profundă a industriei financiare, deținând anterior funcții de conducere în mai multe țări, inclusiv în Statele Unite, Serbia, Croația și Egipt, în cadrul Grupului Intesa Sanpaolo.

Cariera lui Alessio Cioni a început în anul 2000 la sucursala Intesa Sanpaolo din New York. În ultimii 20 de ani, el a contribuit la diverse inițiative și proiecte strategice ale Grupului în diferite țări și regiuni. Parcursul său în leadership reflectă un interes deosebit pentru transformarea organizațională eficiență și creștere în medii bancare diverse. Alessio Cioni deține o diplomă în economie de la Universitatea din Florența și un MBA de la New York University Stern School of Business.

Referitor la noul său rol, Alessio Cioni a declarat: „Sunt onorat să preiau rolul de CEO al Intesa Sanpaolo Bank România. Este un moment interesant pentru industria bancară din România și aștept cu nerăbdare să lucrez cu echipa pentru a sprijini creșterea și inovarea, continuând în același timp să susținem economia locală și obiectivele financiare ale clienților noștri.”

Alessio Cioni a fost membru executiv în Consiliul de Administrație și Director General Adjunct la Alexbank Egipt între 2022 și 2024. Anterior, el a petrecut cinci ani în funcția de Vicepreședinte al Management Board la Privredna Banka Zagreb, Croația (2017-2022). În aceeași perioadă, a fost președinte al Consiliului de Supraveghere la Intesa Sanpaolo Bank Bosnia și Herțegovina (2018-2022) și Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la Intesa Sanpaolo Bank Slovenia (2018-2024). Între 2014 și 2017 a fost Vicepreședinte al Consiliului Executiv la Banca Intesa Beograd din Serbia. Anterior, a deținut funcțiile de Șef al Proiectelor de Finanțare și apoi Șef al Diviziei de Management al Schimbării și Eficienței la CIB Bank – Ungaria (2009-2014).

Intesa Sanpaolo Bank România are, de asemenea, un nou Prim Director General Adjunct, Jola Dima, care este și membru executiv al Consiliului de Administrație al băncii, alături de doi noi membri, Adriana Duțescu și Lorenzo Fossi, fiecare aducând o vastă experiență și expertiză în domeniile lor de activitate. Toți trei au primit aprobarea Băncii Naționale a României pentru a face parte din Consiliul de Administrație.

Numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație reflectă angajamentul Grupului Intesa Sanpaolo de a crea un mediu de lucru inclusiv, care valorizează diversitatea de gândire, experiență și perspective.

Jola Dima s-a alăturat Intesa Sanpaolo Bank România în calitate de Prim Director General Adjunct și Membru Executiv al Consiliului de Administrație al Intesa Sanpaolo Bank România, după o lungă carieră ca Director de Risc, acoperind domenii precum Underwritting, Credite Neperformante, Riscurile de Credit, de Piață și Operaționale.

După experiența inițială, de consultant extern într-o bancă membră a Grupului din Milano, ea s-a alăturat Intesa Sanpaolo Bank Albania în 2005, inițial în Divizia Financiară, iar ulterior a gestionat Departamentele de Riscuri de Piață, Operaționale și de Credit. De asemenea, a fost Vicepreședinte al diverselor comitete din cadrul Intesa Sanpaolo Bank Albania, inclusiv Comitetelor de Credit, Financiar, Underwritting, Calitatea Activelor și Risc Operațional.

A absolvit Magna cum Laude Economia Afacerilor la Universitatea din Bologna, Italia, în 2001 și a finalizat primul său Master în Management și Tehnologia Informației (ALMAWEB, Bologna) în 2004. În 2007, Jola Dima a obținut al doilea Master în Managementul Riscurilor Bancare (UNSBC, Tirana).

De-a lungul anilor, a predat la diverse universități private și a urmat cursuri de formare profesională în domeniile sale de interes. Din 2023, este și Membru Non-Executiv al Consiliului de Administrație al JSCB Eximbank, Moldova.

Cu o vastă experiență în managementul financiar și bancar, Jola Dima a demonstrat abilități remarcabile în inovare și implementarea strategiilor de creștere, contribuind semnificativ la succesul și dezvoltarea băncii.

Adriana Duțescu s-a alăturat Consiliului de Administrație al Intesa Sanpaolo Bank în calitate de Membru Independent și Președinte al Comitetului de Audit și Risc. Din 2002 până în prezent, ocupă funcția de Profesor Titular, având responsabilitatea de a organiza cursuri și seminarii pentru programele de licență, masterat și doctorat în cadrul Facultății de Contabilitate și Sisteme de Informare în Management de la Academia de Studii Economice din București. Inițial, ea și-a început cariera în această instituție în 1992 ca Asistent Debutant.

Cu peste două decenii de experiență în audit și consultanță financiară, Adriana Duțescu este recunoscută pentru abilitățile sale remarcabile în audit intern, managementul riscurilor și guvernanță corporativă. Expertiza sa vastă și perspectiva independentă vor aduce valoare procesului decizional al băncii.

Lorenzo Fossi, un manager experimentat în sectorul bancar, a fost numit Membru al Consiliului de Administrație al Intesa Sanpaolo Bank România. El și-a început cariera în ianuarie 2000, când a început să lucreze pentru subsidiara franceză a Grupului Intesa Sanpaolo. În 2004, s-a întors în Italia la sediul central, unde astăzi este Șef al Planificării și Controlului, după ce a deținut mai multe funcții de conducere în cadrul Diviziei de Bănci Subsidiari Internaționali, întotdeauna în domeniul planificării și controlului.

Are o experiență vastă în finanțe, managementul costurilor și prognozarea strategică. Implicarea sa în proiecte internaționale și capacitatea sa de a naviga complexitățile piețelor globale vor aduce beneficii extinderii și dezvoltării strategice a băncii. De asemenea, a fost Membru al Consiliului de Supraveghere al Pravex Bank, Ucraina (2018-2023)

Despre Intesa Sanpaolo Bank Romania

Intesa Sanpaolo Bank este subsidiara din România a Grupului Intesa Sanpaolo. În România, banca activează din 1996 ca bancă universală, sprijinind antreprenorii locali și străini care doresc să își dezvolte afacerile, oferindu-le acces nu doar la produse și servicii locale, ci și la oferta globală a unuia dintre cele mai puternice grupuri financiare din lume.

Intesa Sanpaolo, cu peste 420 de miliarde de euro în credite și 1,3 trilioane de euro în active financiare ale clienților la sfârșitul anului 2023, este cel mai mare grup bancar din Italia, cu o prezență internațională semnificativă. Este un lider european în domeniul wealth management, cu un accent puternic pe digital și fintech. Până în 2025, Grupul va oferi împrumuturi Impact în valoare de 115 miliarde de euro pentru a sprijini comunitățile și tranziția ecologică, alături de un program de 1,5 miliarde de euro (2023-2027) pentru a ajuta persoanele aflate în dificultate. Rețeaua de muzee a băncii, Gallerie d'Italia, găzduiește patrimoniul artistic deținut de aceasta și proiecte culturale de valoare recunoscută.

group.intesasanpaolo.com/en/newsroom/news| Twitter: @intesasanpaolo | LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo| Facebook: @intesasanpaolo | Instagram: @intesasanpaolo