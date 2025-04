O Dacia Lăstun, vedeta paradei mașinilor din perioada comunistă. Mai sunt doar 5 în România

O Dacia Lăstun, singura din județ și unua dintre foarte puținele funcționale din țară, a fost una dintre vedetele Retro Paradei Primăverii. Foto: Agerpres

O Dacia Lăstun, singura din județ și una dintre foarte puținele funcționale din țară, a fost una dintre vedetele Retro Paradei Primăverii, eveniment organizat, sâmbătă, la Ploiești, de Retromobil Prahova. Un Volkswagen Typ 3, din 1964, a făcut senzaţie, scrie Agerpers.



"Avem aici o Dacia 500 zisă și Lăstun, din 1989. Sunt 4-5 funcționale în toată țara, atestate. Aceasta este singura din Prahova și din județele vecine, din câte știu. Este o mașină care a fost concepută pentru un consum foarte redus și nu a avut succes niciodată, dar au fost câțiva pasionați care au păstrat viu acest model. Nu a avut succes la vânzări în anii '86-'89, când au fost fabricate, dar cu cele care <<au scăpat>> ne mândrim în muzeul mobil al clubului și al românilor", a declarat pentru Agerpres președintele reprezentanței județene Prahova a Retromobil Club România, Mihai Atanasiu.

Proprietarul Daciei Lăstun, Dumitru Ion, spune că autoturismul pe care îl deține îi aduce satisfacții.



"Eram șofer pe un Papuc, duceam muncitori, și am văzut-o undeva lângă un bloc, sub un pom și am întrebat un coleg care stătea în zona respectivă a cui este. Mi-a zis că proprietarul e în America, am reușit să iau legătura cu el, am luat-o, am desfăcut-o complet acasă, am pus piese noi, am pus suflet la ea, am făcut absolut totul nou. Când au văzut-o colegii cum arată... minunată! (...) Am făcut naveta la serviciu cu ea, era în oraș serviciul, am fost foarte mulțumit de ea. Ce m-a încântat la ea a fost faptul că este ideea noastră originală românească. Au contat și caracteristicile - economică, pe benzină, pentru fâțâială prin oraș și în jurul lui... Am fost foarte mulțumit", a povestit acesta, pentru Agerpres.



Ulterior, acesta s-a decis să păstreze autoturismul și să îl înscrie ca vehicul istoric.



"Când am zis că nu mai merge, am decis să o păstrez. Vopseaua a fost ceva cu galben, ceva plăcut, dar ca să o înscriu ca autoturism istoric, trebuia să fie cum era din fabrică și așa am făcut-o. E singura mașină istorică și mă mândresc cu ea. Sunt mulțumit de ea, mă ascultă, pornește bine", spune el râzând.

Potrivit lui Mihai Atanasiu, evenimentul de sâmbătă a reunit aproape 90 de autovehicule istorice, multe de producție românească - Aro, Dacii, dar și mașini americane foarte frumoase care dau bine la public.



"Motorizări avem de la acest Lăstun, care are 499 de cm cubi până la motoare de 7500 de centimetri cubi. Ca vechime, avem prezente din anii '60 până în anii '95, care este limita de încadrare ca vehicul istoric", a mai menționat acesta.

Un alt autoturism expus la Ploiești este un Volkswagen Typ 3 din 1964, care, pentru președintele Retromobil Prahova, are o semnificație sufletească deosebită, fiind mașina cu care s-a plimbat în copilărie.

"Am lucrat la ea patru ani. A fost o ambiție, deoarece a fost mașina cu care m-am plimbat în copilărie. Exact pe aceea am găsit-o după mai mult de 20 de ani de ani într-un șopron. M-am dus să văd o mașină despre care proprietarul nici nu știa ce marcă e și am găsit mașina care fusese în anii '90 a asociatului tatălui meu cu care și-a făcut firma pe care o conduc eu azi. Deci, în anii '90 mă plimbam cu mașina asta. Ăsta a fost motivul pe care m-am ambiționat și am făcut-o să arate mai bine, zic eu, decât atunci când a ieșit din fabrică. Este un Volkswagen Typ 3 din 1964, o mașină mai rară pe străzile din România chiar și în anii trecuți, o mașină cu două portbagaje- unul în față, altul în spate, generație cu motorul pe spate, răcit pe aer. O mașină care s-a întors în familie după atâția ani", a explicat el.