Prețurile asigurărilor RCA au explodat: Polițe cu 60% mai scumpe decât acum patru ani. Care sunt cauzele

Prețurile RCA au fost plafonate din primăvara anului 2023. FOTO: Getty Images

Prețurile asigurărilor RCA au explodat, deşi de doi ani tarifele sunt plafonate de Guvern. Cele două mari falimente ale firmelor de asigurări au dat peste cap piaţa, iar șoferii români au ajuns să deconteze greșelile altora și plătesc polițe și cu 60% mai mari față de acum patru ani.

Tarifele au crescut considerabil chiar dacă în urmă cu 2 ani, Guvernul a intervenit și a plafonat prețurile. De exemplu, pentru o masina de oras, din Bucuresti, un sofer de 37 de ani plateste anul acesta cu aproape 300 de lei in plus pentru polita RCA. Asta deşi tarifele practicate de companiile de asigurare sunt îngheţate la nivelul lunii februarie 2023 şi pot fi ajustate cu maximum 6,8%.

Un factor care trebuie luat în calcul pentru scumpirea poliţelor RCA este faptul că România se află în topul țărilor cu cel mai mare număr de accidente rutiere, ceea ce face ca decontarea pagubelor să fie printre cele mai scumpe din Europa Centrală şi de Est, arată experții. In plus, inflatia se vede si in pretul acestor polite.

Dacă comparăm situația cu 2021, vom observa creșteri și mai mari. Astfel, tariful mediu pentru o persoană fizică era în urmă cu 4 ani 790 de lei. În 2022, când a fost și cel mai mare faliment care a lovit piața asigurărilor, cel de la City Insurance, prețurile au crescut cu peste 40% și au ajuns la 1.111 lei. În următorii ani, au fost prețuri tot mai mari iar în 2024 tariful mediu la o asigurare ajungea la 1.271 lei, arată un raport ASF. La persoane juridice tariful mediu a crescut de la 1.329 de lei în 2021 la 1.863 de lei în 2022, a ajuns 1.949 de lei în 2023 și 2.031 de lei anul trecut. Creșterea este de 52,9%.

Guvernul a prelungit recent plafonarea prețurilor la polițele RCA cu încă 3 luni, măsura fiind valabilă până la final de iunie 2025. Și chiar cu măsura guvernului și costurile în creștere, profitul companiilor a crescut considerabil în ultimii ani, sublinează raportul ASF: „Profitul net al societăților de asigurare la nivelul întregii piețe a continuat să crească și în primul semestru din anul 2024, tendință manifestată începând cu 2021, influența principală fiind creșterea primelor RCA în ultimii ani, segmentul asigurărilor auto obligatorii de răspundere civilă fiind cel mai bine reprezentat pe piața asigurărilor din România".

Societățile de asigurări au consemnat un profit net de 892 de milioane de lei în primul semestru din 2024, în urcare cu 82% față de același interval din 2023, conform documentului.