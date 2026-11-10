ANRE anunță că a retras licența unui furnizor de energie electrică. Inspectorii nu au găsit pe nimeni la sediul IBN Energy

2 minute de citit Publicat la 16:22 10 Noi 2026 Modificat la 16:22 10 Noi 2026

Înainte de a-i fi retrasă licența, ANRE a sancționat IBN Energy de trei ori. Foto: Getty Images

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat că a decis, în ședința de marți, să retragă licența furnizorului de energie electrică IBN ENERGY S.R.L. Președintele ANRE, George Niculescu, a explicat că la sediul firmei nu se afla nimeni, compania nu a răspuns la solicitările autorității timp de mai multe luni și a lăsat în urmă garanții neconstituite de peste trei milioane și jumătate de lei.

Decizia a fost luată în ședința de marți, 10 noiembrie, în urma raportului Direcției Control și Soluționare Plângeri și ale Direcției Monitorizare REMIT.

„Abaterile furnizorului nu au fost izolate sau accidentale, ci au reprezentat o conduită constantă și sistematică de nerespectare a obligațiilor legale și de licență, care a continuat și după aplicarea sancțiunilor”, a transmis ANRE într-un comunicat de presă.

Ce nereguli a găsit ANRE la IBN Energy

Directorul ANRE a explicat că această firmă nu a depus garanțiile financiare pe care era obligată să le aibă pentru a putea tranzacționa energie electrică.

„O licență de furnizare nu este doar un bilet de intrare pe piață, ci un angajament permanent față de piață. Un furnizor care nu poate fi găsit la sediu, nu răspunde autorității și lasă în urmă garanții neconstituite de peste trei milioane și jumătate de lei nu mai este un participant la piață. Este un risc pentru piață, iar costul acestui risc ajunge, în final, la ceilalți participanți și la consumatori”, a spus președintele ANRE, George Niculesuc.

Mai exact, în luna august 2025, IBN Energy S.R.L. a introdus pe Piața Intrazilnică de energie electrică ordine care nu erau acoperite de garanții suficiente. Furnizorul avea alocate garanții de numai 150.000 de lei.

„Transelectrica, în calitate de operator al pieței de echilibrare, a semnalat un dezechilibru negativ semnificativ înregistrat de furnizor în perioada 1–7 august 2025. Garanția financiară obligatorie, de 3.522.276,50 lei, nu a fost constituită nici până la termenul-limită, 26 august 2025. Furnizorul nu și-a achitat obligațiile de plată către Bursa Română de Mărfuri”, a precizat ANRE.

De asemenea, la sediul declarat al firmei, inspectorii ANRE nu au găsit nicio urmă a activității de furnizare și nicio persoană care să poată oferi informații.

„Timp de luni de zile, societatea nu a răspuns la e-mailuri, adrese scrise și convocări la sediul ANRE și nu a pus la dispoziție datele solicitate de echipa de control.

Societatea nu a notificat ANRE cu privire la schimbarea acționariatului și a reprezentantului legal, deși aceste modificări au fost înregistrate la Registrul Comerțului în august 2025”, a mai transmis ANRE.

Înainte de a-i fi retrasă licența, ANRE a sancționat IBN Energy de trei ori:

cu avertisment în martie 2026;

cu amendă de 5.000 de lei în mai 2026;

cu amenzi totale de 120.000 de lei în august 2026, pentru patru fapte contravenționale;

„Societatea nu a luat nicio măsură concretă de remediere. În aceste condiții, ANRE a constatat caracterul iremediabil al situației, așa cum prevede art. 43 alin. (3) lit. b) din Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 6/2025”, a precizat autoritatea,

Ce înseamnă decizia pentru clienți

Potrivit datelor deținute de ANRE, IBN ENERGY S.R.L. nu avea în portofoliu clienți finali, acesta desfășurând activitate doar în perioada februarie – august 2025.

Așadar, retragerea licenței nu afectează alimentarea cu energie electrică a niciunui consumator.