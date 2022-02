Veste uriaşă pe piaţa de asigurări RCA din România. CEC Asigurări a primit undă verde

Ministerul Finanţelor a dat undă verde pentru deschiderea companiei CEC Asigurări. Proiectul, gândit încă de acum doi ani, este construit în jurul principalei bănci a statului.

În curând, românii îşi vor putea asigura casele sau maşinile la CEC Bank, o bancă deţinută 100% de stat. CEC Bank confirmă că îşi doreşte să intre pe această piaţă a asigurărilor, dar şi că a obţinut deja aprobarea acţionariatului, adică a Ministerului de Finanţe.

Avantajul CEC Bank este că are o reţea de 1.000 de sucursale, iar în aceste unităţi îşi va vinde şi produsele de asigurare.

Reprezentanţii băncii spun că sunt necesare aproximativ şase luni până când această companie de asigurări să fie operaţională. Această veste de intrare a unui nou jucător pe piaţa asigurărilor este foarte bună pentru români pentru că este nevoie de competiţie în această piaţă, mai ales în ceea ce priveşte asigurările RCA.

Asta pentru că, de când City Insurance a intrat în insolvenţă, preţurile asigurărilor RCA au luat-o razna.

Preţul pentru asigurări RCA au explodat! Românii plătesc cât o rată la maşină

Asigurarea auto obligatorie costă cât rata la maşină! Aici am ajuns, după ce poliţele RCA şi-au dublat preţurile în ultima jumătate de an. Partea şi mai rea este că Autoritatea de Supraveghere Financiară are în plan să majoreze contribuţiile către Fondul de Garantare al Asiguraţilor din partea companiilor de asigurări. Asta ar putea însemna noi scumpiri pe piaţa RCA.

Am pregătit o analiză pentru dumnevoastră cu calcule exacte. În doar o lună, preţul unei poliţe RCA s-a majorat cu 60 de lei.

De exemplu, pentru o maşină standard, din 2014, un şofer în vârstă de 41 de ani plăteşte pentru o poliţă RCA valabilă jumătate de an 382 de lei. Cu 60 de lei mai mult decât luna trecută.

Luăm un alt exemplu. Un şofer de 35 de ani plăteşte pentru o poliţă RCA, valabilă tot jumătate de an, 900 de lei, faţă de 370 de lei, cât plătea pentru aceeaşi poliţă, în urmă cu jumătate de an.

Brokerii de asigurări spun că tinerii sunt cei mai afectaţi de aceste scumpiri. Dar nu sunt singurii.

"Toţi şoferii sunt afectaţi, dar în general firmele de transport şi tinerii care au vârstă destul de fragedă, deoarece nu au un istoric favorabil în ghilimele. Neavând maşini în anii anteriori pe numele lor automat pleacă de la o bonusare de zero", explică Cornel Căpîlnaș, broker asigurări.

"La un cap tractor dacă până acum un făceai un RCA la 6 luni cu aprox între 5 mii şi 7 mii de lei, acum poate să sară de 12 - 15 mii de lei", a mai precizat acesta.

Şoferii sunt şi ei nemultumiţi de aceste majorări, pe care le consideră nejustificate.

În lipsa asigurării obligatorii, amenda este între 1000 şi 2000 de lei, iar certificatul şi plăcutele de înmatriculare vor fi reţinute. Dacă şoferul nu face dovada plătii RCA în 30 de zile de la data la care a fost depistat fără poliţă valabilă, maşina poate fi radiată.