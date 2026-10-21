O nouă limită de viteză: 100 km/h pe autostrăzi, doar pentru mașinile pe benzină și motorină. Țara din UE care a făcut deja primul pas

Prima ţară din UE care a redus la 100 km/h limita de viteză pe autostradă pentru maşinile pe benzină şi motorină. FOTO: Greenpeace.de

Austria a introdus o limită de viteză mai mică pentru maşinile pe benzină şi motorină, pe unele autostrăzi din ţară. Mai precis, pe acele drumuri pe care apare indicatorul IG-L, adică în zonă se aplică restricţii mai dure împotriva poluării. Indicatorul "IG-L Tempo 100" aduce o limită de viteză de 100 km/h pentru maşinile cu motor cu ardere internă. Vehiculele electrice pot circula în continuare cu maximum 130 km/h în acele zone, notează Vignetim. Această măsură s-ar putea extinde în UE, după o propunere venită din Austria.

În Austria, pe mai multe autostrăzi, un indicator marcat cu „IG-L” reduce limita de viteză la 100 km/h pentru a proteja calitatea aerului. Localnicii îl numesc „Lufthunderter”, ceea ce s-ar traduce, aproximativ, prin „suta de aer”.

Indicatorul apare pe A12 şi A13

Cel mai cunoscut tronson se află în Tirol, pe autostrada A12 (Inntal) și pe autostrada A13 (Brenner), în direcția Italia. Pe aceste rute, limita de viteză impusă din motive de calitate a aerului a fost stabilită permanent la 100 km/h.

Așadar, aceasta se aplică zi și noapte, indiferent de nivelul curent de poluare, conform reglementărilor guvernului regional din Tirol. În alte regiuni, limitele de viteză IG-L pot fi activate în perioadele cu niveluri ridicate de poluare, fiind semnalizate prin panouri electronice. Regula rămâne neschimbată: dacă pe panou apare mențiunea „IG-L”, limita de 100 km/h trebuie respectată cu strictețe.

De ce sunt exceptate mașinile electrice

Vehiculele complet electrice și cele pe hidrogen sunt exceptate de la limita IG-L, inclusiv autovehiculele înmatriculate în străinătate care dețin numere de înmatriculare specifice pentru vehicule electrice (litera „E”).

Întrucât restricția a fost instituită pentru a reduce emisiile poluante, un vehicul cu emisii zero poate circula cu viteza normală de 130 km/h chiar și într-o zonă cu limită IG-L de 100 km/h. Această exceptare este confirmată de Ministerul Mobilității din Austria (bmimi.gv.at). În schimb, pentru autovehiculele echipate cu motoare pe benzină sau diesel, limita de 100 km/h rămâne obligatorie.

Günther Fehlinger-Jahn, economist și activist austriac, a solicitat Uniunii Europene impunerea acestui sistem austriac pe autostrăzile şi drumurile naţionale din ţările blocului comunitar. A mers chiar mai departe de atât şi a propus ca mainile electrice să nu mai fie exceptate.

Amenzile pentru depășirea vitezei și regimul sancțiunilor

În Austria, depășirea vitezei legale este sancționată în două moduri. Poliția poate aplica o amendă pe loc (așa-numitul „Organmandat”), în valoare de până la 90 de euro, iar autoritățile pot emite ulterior o sancțiune mai severă, de până la 600 de euro, în cazul unor abateri mai grave, conform informațiilor furnizate de portalul Oesterreich.gv.at.

În situații grave, se poate ajunge chiar la suspendarea dreptului de a conduce. Depășirea vitezei în zonele cu restricții IG-L, precum și abaterile repetate, se încadrează în categoria sancțiunilor mai severe.

Limitele de viteză din Austria

Limitele de viteză din Austria sunt simple, odată ce le cunoști: 50 km/h în localități, 100 km/h pe drumurile rurale și drumurile expres, și 130 km/h pe autostradă (pentru autoturisme). Două aspecte care îi surprind adesea pe șoferii străini sunt zonele cu restricția „IG-L – Tempo 100” – care impun o limită mai mică pe autostradă, însoțită de amenzi mai mari – și legea din 2024 privind viteză excesivă („Raserei”), conform căreia poți rămâne chiar fără mașină dacă depășești limita într-un mod extrem.

Fii atent la indicatoare, ia în serios restricțiile „IG-L 100” și nu uita că, în condiții de iarnă sau dacă tractezi o remorcă, limitele de viteză sunt și mai mici. Asigură-te că ai „Pickerl-ul” (vigneta austriacă) valabil înainte de a pleca la drum, respectă limitele de viteză afișate, iar condusul în Austria va fi o experiență plăcută și ușoară. Dacă te ocupi din timp de limitele de viteză și de vigneta electronică, nu vei avea parte de surprize neplăcute (sub forma unor amenzi primite prin poștă) atunci când ajungi acasă.

Dacă traseul tău continuă spre nord, verifică limitele de viteză din Republica Cehă înainte de a trece granița, deoarece atât limitele, cât și sistemul de vignetă electronică funcționează diferit acolo.