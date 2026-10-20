Cineva a pus un indicator pentru limită de viteză de 70 km/h acolo unde era, de fapt, de 50 km/h. 400 de șoferi au fost amendaţi

Indicatorul rutier fals indica limita de viteză de 70 km/h într-o zonă unde limita era, de fapt, de 50 km/h. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

În localitatea Haldensleben, din Germania, aproape 400 de șoferi au fost surprinși de un radar şi amendaţi în decurs de doar trei zile. Acest număr neobișnuit de mare a avut o explicație simplă, dar absurdă: cineva instalase un indicator rutier fals care indica limita de viteză de 70 km/h unde limita era, de fapt, de 50 km/h, făcându-i pe șoferi să creadă că este permisă o viteză mai mare. Această descoperire a determinat autoritățile locale să anuleze toate amenzile date în acel weekend.

Ce s-a întâmplat

O persoană necunoscută a instalat un indicator fals de limitare a vitezei, care indica 70 km/h, într-o zonă în care limita reală era de 50 km/h. Incidentul a avut loc pe Magdeburger Straße, artera principală care face legătura între Magdeburg și Haldensleben, în districtul Börde din landul Saxonia-Anhalt, relatează Il Messaggero. Deoarece drumul este mărginit de magazine și benzinării, indicatorul a părut credibil pentru șoferi, deși fusese asamblat într-un mod destul de rudimentar, folosind un suport de prindere și un stâlp.

Problema a fost că un radar mobil, amplasat de-a lungul drumului, a continuat să înregistreze contravenții raportându-se la limita reală de 50 km/h. Astfel, în perioada 4–6 septembrie, au fost realizate aproape 400 de fotografii. Șoferii care au crezut că respectă regulile de circulație s-au trezit, în cele din urmă, surprinși de radar.

Înlăturarea indicatorului și anularea amenzilor

Municipalitatea din Haldensleben a descoperit că indicatorul era fals și a dispus înlăturarea acestuia. A apărut însă o altă problemă, pentru că a fost imposibil de stabilit cu certitudine momentul în care acesta fusese instalat. Prin urmare, toate procedurile legate de încălcările normelor rutiere înregistrate în acel weekend au fost anulate, întrucât nu s-a putut dovedi care dintre șoferi au văzut, în realitate, indicatorul fals. Această decizie a vizat inclusiv conducătorii auto care au depășit limita de 70 km/h indicată de semnul contrafăcut.

Incidentul a generat o pierdere financiară pentru municipalitate, care a fost privată de încasările din amenzi.

Poliția a deschis o anchetă pentru uzurpare de autoritate publică și depune eforturi pentru a identifica persoana responsabilă. Deși fapta ar fi putut părea o farsă, autoritățile au considerat-o o ingerință gravă în siguranța rutieră şi o acțiune care, în mod paradoxal, a dus la scutirea a sute de șoferi de plata unei amenzi.