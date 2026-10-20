Ce mesaj a dat agenția Moody's înainte de votul din Parlament pentru Guvernul Luca Niculescu. Nazare: Bugetul pe 2027, un test major

Moody’s anunţă că formarea noului Guvern în România permite aprobarea bugetului pentru 2027. Foto: Getty Images

Ministerul Finanţelor a publicat, marţi, un nou mesaj al agenţiei Moody’s pentru România, în care se accentuează că formarea noului Executiv ar permite aprobarea bugetului pentru 2027 până la finalul acestui an, ceea ce ar contribui la menținerea credibilității parcursului fiscal al României. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că bugetul pentru 2027 va fi un test major de credibilitate.

Agenția consideră că stabilitatea politică și existența unui buget credibil sunt esențiale în contextul necesarului ridicat de finanțare și al condițiilor mai restrictive de pe piețele financiare.

Agenția internațională de rating Moody’s apreciază că instalarea unui nou Guvern și adoptarea la timp a bugetului pentru anul 2027 reprezintă evoluții pozitive pentru profilul de credit al României și susțin continuarea procesului de consolidare fiscală, a transmis ministerul Finanţelor.

Reacţia lui Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că bugetul pentru 2027 va fi un test major de credibilitate.

"Mesajul Moody’s trebuie citit în primul rând ca un argument pentru responsabilitate și continuitate. România a făcut progrese în corectarea dezechilibrelor bugetare, dar nu suntem la capătul acestui proces și nu ne permitem să pierdem, prin noi derapaje, ceea ce am reușit să corectăm cu atât de mult efort.

Bugetul pentru 2027 va fi un test major de credibilitate: trebuie construit pe venituri realiste, priorități clare și cheltuieli pe care statul le poate susține efectiv. În condițiile în care necesarul de finanțare rămâne ridicat, disciplina bugetară nu este o opțiune, ci o condiție pentru protejarea ratingului de țară, păstrarea încrederii creditorilor și menținerea capacității României de a-și finanța dezvoltarea.”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Deficit estimat de Moody’s în 2027: 5,5% din PIB

Moody’s își menține neschimbate estimările privind traiectoria deficitului bugetar și anticipează continuarea ajustării fiscale. Agenția estimează reducerea deficitului de la 7,9% din PIB în 2025 la 5,8% din PIB în 2026 și 5,5% din PIB în 2027. În același timp, Moody’s estimează diminuarea progresivă a deficitului primar, la 2,7% din PIB în 2026 și 2,3% în 2027.

Agenția evidențiază că procesul de ajustare rămâne unul dificil și că România trebuie să gestioneze în perioada următoare inclusiv presiunile generate de creșterea cheltuielilor cu dobânzile, cheltuielile de personal și necesarul suplimentar pentru apărare. Moody’s subliniază și necesitatea continuării reformelor structurale care să contribuie la stabilizarea datoriei publice și la îmbunătățirea sustenabilității acesteia.

Ministerul Finanțelor va continua procesul de consolidare fiscal-bugetară și va urmări, în construcția bugetului pentru 2027, menținerea unei traiectorii sustenabile a deficitului, controlul cheltuielilor publice, îmbunătățirea colectării veniturilor și protejarea investițiilor necesare dezvoltării economiei.

În același timp, un obiectiv major al Ministerului Finanțelor rămâne păstrarea credibilității României în relația cu investitorii și agențiile internaționale de rating, prin politici predictibile și prin respectarea angajamentelor asumate în procesul de consolidare fiscală.

Comentariul Moody’s nu reprezintă o acțiune de rating. România este evaluată în prezent de Moody’s la nivelul Baa3, cu perspectivă negativă, a mai comunicat ministerul Finanţelor.