De ce să apelezi la o agenţie pentru advertoriale SEO şi nu la un blogger

Folosirea advertorialelor pentru campanii SEO este, intr-adevar, la limita tehnicilor penalizate de Google. Tocmai de aceea multe business-uri nici nu se gandesc sa integreze advertoriale SEO in procesul de optimizare. Si apoi mai exista categoria aflata la polul opus: aceia care predau stafeta realizarii de advertoriale blogger-ilor.

De ce este riscant sa nu alegi o agentie de optimizare SEO, ci un blogger pentru crearea de advertoriale?

De ce sa integrezi materiale de tip native advertising in campaniile tale de optimizare SEO?

Acestea sunt intrebarile la care vom gasi raspunsuri astazi. Si vom incepe prin a defini notiunea de advertorial.

Ce este un advertorial?

Advertorialul este un editorial scris cu scopul de a face reclama. Deci, este un material de continut platit. Insa, mai mult de atat, advertorialul este materialul publicitar ce imbraca forma canalului unde este publicat. Daca analizezi advertorialele din reviste sau de pe diferite site-uri, desi promoveaza acelasi brand, modalitatea in care o fac este distincta. De ce?

- Pentru ca revistele si site-urile au metode de comunicare diferita. Unele comunica mai apropiat, mai intim, altele in regim colocvial. Unele sunt create la nivel de opinie personala, altele aduc in discutii studiile si specialistii. Pentru ca site-urile si revistele folosesc alt tone of voice si advertorialul, ce respecta planul editorial, va avea acelasi tone of voice. Scopul este, pana la urma, integrarea informatiei platitite in mintea cititorului, obisnuit cu un anumit stil, pe care il va considera credibil, autentic.

- Site-urile si revistele au target-uri diferite. Comunicarea, deci si advertorialul va fi adaptat la publicul-tinta. Altfel, scopul reclamei se disipeaza.

Care este rolul advertorialelor SEO?

Scopul unor campanii SEO ce integreaza si advertoriale optimizate este de a aduce valoare audientei. De fapt, asta se traduce in cresterea brand-awareness-ului si a vanzarilor, daca este cazul, pentru beneficiar. Prin insusi faptul ca advertorialul cere permisiunea cititorului, este o forma mai putin intruziva de publicitate, fata de spoturi TV si radio, bannere online, mesh-uri stradale sau pagini dedicate in continutul unei reviste. Aici, intervine de fapt, arta unei agentii si integrarea advertorialelor, fara penalizari Google.

Atunci cand advertorialul este anuntat ca avand scop publicitar riscul de a fi abuziv scade. Insa, aici intervine ceea ce se numeste link-building. Pentru ca, pana la urma, un advertorial SEO integreaza link-uri. Dar despre asta, detaliem mai multe informatii pe pagina agentiei SEO - Mogu.ro

Cum pot fi integrate articole publicitare SEO in campanii, fara riscuri?

Advertorialul SEO este un material publicitar ce apare online, avand ca scop obtinerea de link-uri de calitate pentru site-ul ce realizeaza campania de optimizare. Sigur, cresterea imaginii brandului si cresterea traficului, deci accelerarea vanzarilor sau ROI sunt efecte ale obtinerii de link-uri de calitate. Astfel, brandul ce face advertoriale isi va imbunatati pozitia in SERP.

Una dintre cele mai cunoscute povesti care inca da cosmaruri agentiilor ce integreaza advertoriale SEO in campaniile de marketing online este Interflora. Practic, Interflora, o florarie online din Anglia a disparut din SERP, ca consecinta a incalcarii guideline-urilor Google. Nu mai putea fi gasit nici dupa cuvintele-cheie, nici dupa cautarile legate de brand. Auch! De ce? Pentru ca site-ul era de notorietate si pentru ca a avut o campanie agresiva.

Practic, peste 150 de advertoriale au aparut in luna ianuarie 2013. Rezultatul a fost penalizarea Interflora si a blogurilor si publicatiilor care au acceptat link-uri catre beneficiar. Tocmai pentru evitarea pierderii pozitiei in SERP este necesar ca advertorialul SEO sa respecta regulile Google, care, fie vorba intre noi, se schimba. Pana la urma, scopul este sa nu dispari din cautari, insa nici sa nu manipulezi motoarele de cautare. Cum se poate face asta?

In general se anunta atat cititorii cat si motoarele de cautare ca materialul pe care urmeaza sa il parcurga este publicitate platita. ”Advertisment” sau ”Sponsored” anunta cititorul ca este vorba despre reclama. Pentru motorele de cautare se folosesc link-uri nofollow, care anunta ca nu se promoveaza un editorial platit pentru page rank in Google. Totusi, daca se doreste aplicarea link-urilor dofollow, este recomandat sa se tina cont de aceste reguli

- Alegeri site-uri/bloguri/publicatii ce au legatura cu domeniul in care activati

- Nu creati prea multe advertoriale intr-o perioada scurta de timp

- Alegeti publicatii si bloguri de calitate cu trafic ridicat

- Asigurati-va ca obtineti link-uri natural mai multe decat din advertoriale

- Creati advertoriale SEO cu continut creativ si relevant

- Evitati ancorele ”exact match” Diferenta dintre agentie si blogger.

Diferenta dintre advertorial si articol platit, de fapt

Advertorialul SEO si articolul platit sunt notiuni diferite. Iar diferenta majora in ceea ce priveste materialele platite este autorul. Daca advertorialul este scris de brand, printr-o agentie de comunicare si optimizare SEO, articolul platit este, in general, scris de ownerul unui site sau al unui blog.

In advertoriale, brandul scrie, respectand liniile editoriale ale site-urilor partenere. In materiale platite este vorba de autenticitate, de a oferi publicului-tinta capacitatea de a rezona cu scriitorul. Aici, brandul ar trebui sa nu aiba niciun control, doar research-ul pentru a alege blogger-ul cu care sa se asocieze. Se colaboreaza in general cu un brief, insa libertarea este a blogger-ului, care, pana la urma, isi cunoaste publicul.

Daca in cazul advertorialelor brandul are control total al comunicarii, in cazul articolelor de blog nu este asa. Cat despre avantaje si dezavantaje, un avantaj clar al advertorialului SEO este pozitionarea in SERP, vizibilitatea mult mai ridicata. Totusi, si articolele platite scrise de bloggeri au avantajul de oferi credibilitate mai mare, intrucat o persoana in care targetul are incredere isi asociaza numele cu brandul. Despre dezavantaje, advertorialul este o varianta de a obtine vizibilitate mai mare la un pret mai mic, in comparatie cu articolul platit pe un blog, unde sunt platite atat imaginea cat si serviciile autorului.