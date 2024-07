Cele mai jucate sloturi inspirate din Egiptul Antic

Egiptul Antic îi atrage pe oameni din toate colțurile lumii. Sursă foto: Canva.com

Egiptul Antic îi atrage pe oameni din toate colțurile lumii. Istoria bogată a acestei țări a fost redată în numeroase moduri, iar sloturile online sunt una dintre ele.

Au fost create o mulțime de filme despre istoria Egiptului, s-au scris cărți și au fost lansate jocuri. Iar în ultimele două decenii au apărut peste o sută de sloturi online ce au ca tematică Egiptul Antic.

Foștii conducători ai Egiptului și zeii la care se închinau sunt personaje principale în numeroase sloturi online, iar câteva dintre cele mai interesante ți le prezentăm în acest articol.

Rise of Ra

Acest slot a fost creat de compania EGT (Amusnet Interactive) în 2016 și rămâne unul dintre cele mai populare jocuri de la cazinourile online din țara noastră. Acțiunea este dispusă pe 3 linii x 5 coloane cu 15 linii de plată fixe. Volatilitatea slotului este medie, iar câștigul maxim ajunge până la 2000x pariul. În acest joc găsim ca simboluri câteva elemente foarte importante din istoria acestei țări, precum regina Cleopatra , Ra, Faraoni, Ochiul lui Horus, Statuia lui Anubis, Hieroglife, Șoim Horus, Cruce și așa mai departe.

Book of Ra Deluxe

E greu de crezut că există vreun jucător de sloturi online, fie cu bani reali, fie pe portalurile cu pacanele gratis care să nu fi încercat măcar o dată acest joc. Este, poate, cel mai cunoscut joc inspirat din istoria Egiptului. A fost creat de compania Novomatic, are o volatilitate medie, în timp ce acțiunea are loc pe o matrice cu cinci role, pe fiecare fiind afișate câte trei simboluri. Faraonul, Exploratorul, Scarabeul și Statueta sunt simbolurile speciale din acest joc, în timp ce Scatterul și Wild-ul din acest slot sunt redate printr-o Carte Aurie.

John Hunter and the Book of Tut

Creat de Pragmatic Play, slotul John Hunter and the Book of Tut îl scoate în evidență pe unul dintre cei mai cunoscuți exploratori din cazinourile online. John Hunter este prezent în acest slot în care îl mai putem găsi și pe Tutankhamon . O Carte specială este simbolul Wild din acest joc și are și rolul de Scatter. Toate simbolurile din acest slot plătesc de la stânga la dreapta pe role adiacente începând cu rola din capătul stâng. Câștigul maxim din acest slot ajunge până la 500x miza. Este declanșat de apariția a 5 simboluri John Hunter. Și apariția a 5 simboluri cu Tutankhamon plătește bine, adică 200x miza.

Egypt Sky

Un alt slot de top marca EGT, lansat la finalul anului 2018. Jocul are 40 de linii de plată, iar printre simbolurile pe care le poți întâlni în acest slot se află râul Nil, zei egipteni, Căruțe cu Cai, Hieroglife și Ambarcațiuni magnifice. Câștigul maxim din slotul Egypt Sky ajunge până la 8.000x miza și este generat de 5 simboluri Scatter. Jocul beneficiază și de rotiri gratuite, un simbol Special Wild și de funcția gamble.

Queen Cleopatra

Nu poți să te referi la istoria Egiptului fără să o aduci în discuție pe Cleopatra. Ultima regină a Egiptului este prezentă în zeci de sloturi online, iar unul dintre cele mai interesante este Queen Cleopatra. A fost creat de compania Novomatic în urmă cu șapte ani, oferă rotiri gratuite și dublaj, însă nu se poate cumpăra speciala. Câștigul maxim ajunge la 10.039x miza. Jocul se aseamănă destul de mult cu Book of Ra. De fapt, conceptul este același, însă doar simbolurile sunt diferite.

Jocurile de noroc cu mize reale se adresează în exclusivitate persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Fii responsabil!