Iftime, despre cazul Alexandra: "Câte tragedii trebuie să se mai întâmple pentru ca PSD să-și asume responsabilitatea? Nu ne-a spus nimeni cine și cu ce a greșit"

La aproape un an de la drama din maternitatea Botoșani, unde tânăra Alexandra a murit în chinuri, ignorată de medici, implicarea administrației PSD a județului a fost 0 și nimeni nu și-a asumat vreo responsabilitate, cu atât mai puțin să vină cu soluții, astfel că oricând sunt posibile și alte evenimente tragice, spune candidatul PNL la președenția CJ Botoșani, omul de afaceri Valeriu Iftime.

«Continuăm dezvoltarea»! Mai degrabă continuăm dezastrul din județul Botoșani… Spitale în care angajările se fac pe pile, locuri de muncă insuficiente, exod al populației de parcă am fi în război… Am și eu o întrebare: câte tragedii ar trebui să se mai scrie la Spitalul Mavromati ca PSD să înceapă să își asume responsabilitatea și să propună soluții? A trecut aproape un an de la moartea Alexandrei și nu am văzut nicio implicare din partea PSD! Se laudă, în schimb, cu drumuri și autostrăzi, în speranța că electoratul o să uite de nenorocirile care s-au petrecut în timpul mandatului lor”, a afirmat Iftime despre județul condus de PSD de aproape 30 de ani.

El se întreabă cum se pot plimba liniștiți reprezentații PSD prin județ, cu această piatră de moară la gât, și că în locul lor nici nu ar putea privească oamenii în ochi, constatând amar, însă, că cinismul PSD bate orice.

“Avem datoria morală să nu uităm această tragedie. Am fost luni de zile cu știri negative pe prima pagină a ziarelor și din țară și din afara țării. Nimeni nu ne-a explicat, nici n-a vrut să explice sau n-a putut să explice cine a fost vinovat, cine a fost responsabil de un asemenea eveniment tragic. Nimeni nu ne spune de ce s-a întâmplat asta și ce trebuie să facem ca să nu se mai întâmple? Cineva trebuie să-și asume responsabilitatea, cineva trebuie să spună unde s-a greșit, ca să nu mai greșim a doua oară”, a arătat omul de afaceri intrat cu trei luni în urmă în politică.

Mai departe, el acuză PSD că a împânzit toate instituțiile de cunoscuți, doar ca să aibă mașinării de vot, în timp ce oamenii cinstiți și capabili nu au loc în județ și visează la un bilet doar dus de avion, peste graniță.

Iftime spune că modul de administrare a spitalului ține în primul rând de atitudinea și abordarea președintelui CJ, care trebuie să aducă oameni buni, profesioniști, în toate funcțiile cheie, și că în calitate de președinte al Consiliului Județean ar cere o analiză severă și completă a sistemului medical și ar trata fără milă problema corupției din spitale.

În august 2023, Alexandra Ivanov s-a internat în spitalul din Botoșani cu dureri și sângerări din cauza unei sarcini oprite din evoluție, iar timp de 7 ore, timp în care starea i s-a agravat, nu a primit niciun fel de îngrijire medicală.

Ultimul mesaj al Alexandrei către mama ei a fost „Nu am aer”. La scurt timp, a intrat în stare de șoc, iar decesul a fost declarat la o oră după ce a fost transferată la ATI.

La același spital sunt cercetate cazuri de angajări fictive sau șpăgi pentru instalarea pe posturi. Procurorii anticorupție anunțau în decembrie că operaseră deja 11 rețineri în mega-dosarul de corupție, care vizează atât șefi din spital cât și de la CJ.

”Acest material fost realizat la comanda PNL - filiala Botosani. Cod unic de identificare: C.M.F. 21240015”