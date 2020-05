(P) Bijuterii cu flori - modele de cercei perfecți pentru vara 2020

Cu aceste gânduri, abia așteptăm să vă prezentăm modelele de cercei perfecți pentru vara 2020. Noi am mizat pe culori vii, pe forme exclusiviste și pe motive florale, care să infuzeze cu bucurie și optimism sezonul cald dintr-un an atât de provocator și am ținut cont și de culoarea anului Pantone: Classic Blue. Descoperiți mai jos preferații noștri!

Vă plac mai degrabă bijuteriile miniaturale, subtile și elegante? Atunci vă propunem Cerceii din argint cu topaz bleu (cod DC3356). Mici și rafinați, sunt placați cu aur alb și galben de 14 karate, scânteind plini de fericire la urechile dvs. Reprezintă piesa la care să apelați în ținutele office în care simțiți că aveți nevoie de un plus de personalitate, care să respecte însă seriozitatea acestui mediu.

Imaginați-vă profunzimea unei lagune albastre, proaspătă și răcoritoare, pe care razele soarelui o poleiesc cu sclipiri de argint. Adăugați sidef sculptat în formă de floare și ați obținut cea mai fidelă descriere a Cerceilor din argint cu topaz bleu (cod DC3330). Sunt placați cu aur alb de 14 karate și decorați și cu zirconia, iar designul inedit îi va transforma ușor în acea bijuterie la care să apelați de câte ori doriți să vă simțiți specială.

Ați fost invitată la un eveniment special sau visați la acele zile în care veți avea liber la sărbătorile de vară? Atunci e musai să mizați pe o pereche de cercei festivi. Cerceii din argint cu tanzanit și perle (cod DC3327) reprezintă acel accesoriu care va înnobila orice ținută. Forma plină de imaginație se împletește cu strălucirea pietrelor de tanzanit fațetate și cu delicatețea perlelor de cultură. Cerceii sunt concepuți din argint placat cu aur roz de 14 karate și se strecoară atât de ușor în inima dvs!

Dacă sunteți în căutarea unei perechi de cercei superbi care să se potrivească la orice, suntem mândri să vi-i indicăm pe cei mai potriviți. Romantici și plini de sensibilitate, cu un aer princiar, Cerceii din argint cu larimar (cod DC2911) placați cu aur alb de 14 karate vor conferi o noblețe aparte fiecărei apariții a dvs. Se integrează cu ușurință splendidă în orice tip de outfit, un alt motiv pentru care să vă lăsați inima în pavăza lor.

Scânteietori precum soarele, Cerceii din argint cu spinel și citrin (cod DC3307) de la Accent Bijuterii reprezintă o podoabă care vă va merge direct la suflet. Somptuoși și impunători, sunt bijuterii demne de o zeiță și vor face casă bună cu cele mai rafinate outfituri ale dvs. Asortați cu o rochie albă cu umerii goi, care să vă pună în evidență pielea bronzată, și bucurați-vă de outfituri pline de stil și glam.

Încheiem cu o pereche de cercei pur și simplu superbi! Se ia misticismul opalului și strălucirea maiestuoasă plină de foc a rubinelor și se asociază într-o pereche de cercei placați cu aur galben de 14 karate (cod 3188) și decorați cu rubin, opal și zirconia. Regal de eleganți, cerceii se potrivesc acelor ținute exclusiviste, costume decadente de mătase sau rochii splendide de ocazie, ce au nevoie de un accesoriu plin de fast care să le țină companie cu onoare.

Vara 2020 este vara cerceilor eclectici, plini de culoare! Asociați formele doldora de personalitate cu nuanțe vii, caracteristice pentru peisajul sezonului cald și nu vă temeți să atrageți toate privirile. Lăsați pietrele pline de energii pozitive să vă tămăduiască sufletul și bucurați-vă de o vară trăită la intensitate maximă!