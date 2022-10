Un site web rapid are in spate numeroase resurse menite sa il faca sa se incarce rapid, pentru o mai buna experienta de utilizare.

Iar data fiind importanta pe care viteza de incarcare a unui site web o are, proprietarii site-urilor web depun toate eforturile necesare pentru a-si face site-ul cat mai rapid cu putinta.

In ceea ce priveste masurile pe care le poti lua pentru a obtine un site web cat mai rapid, acestea includ in mod special alegerea unei gazduiri de o calitate cat mai buna. De exemplu, daca site-ul tau este facut in WordPress, atunci ar trebui sa cauti gazduire site WordPress , pentru ca acesta sa beneficieze de cele mai bune conditii pentru o functionare optima.

Folosirea unor pluginuri de cache reprezinta, de asemenea, o alta masura cu o eficienta deosebita. Iar despre plugin-uri de cache pentru WordPress ne propunem sa vorbim si noi in acest articol.

Plugin-uri de cache pentru WordPress

Inainte de a vorbi despre pluginuri de cache, sa stabilim mai intai ce este cache-ul. Ei bine, vorbim despre o colectie de date ce sunt stocate temporar pentru a obtine acces mai rapid la anumite site-uri web. Toate aceste date sunt stocate pe hard disk.

Atunci cand un site web este accesat, dispozitivul folosit va trebui sa ruleze o multime de procese pentru a-ti oferi informatiile gazduite de site-ul web. Memorarea datelor in cache face ca procesarea informatiilor sa fie realizata mai rapid, deoarece tot acest proces este memorat si nu va mai trebui repetat la fiecare accesare.

Folosirea datelor stocate in cache face ca site-urile WordPress sa fie mai performante si mai rapide, iar de aceea ar trebui sa instalezi si tu un astfel de modul. Dar ce modul de cache sa alegi?

Ei bine, exista numeroase module precum:

WP Rocket

WP Super Cache

W3 Total Cache

Sucuri Firewall

Despre acestea afli mai multe informatii utile in randurile urmatoare.

WP Rocket

Majoritatea specialistilor in WordPress spun despre WP Rocket ca este cel mai bun modul de cache disponibil la ora actuala. Este usor de folosit chiar si de catre incepatori, deci chiar daca nu detii prea multe cunostinte tehnice, nu ar trebui sa ai probleme cu configurarea modului.

Ofera diferite functii suplimentare precum incarcarea lenta a imaginilor, suport CDN sau preluare prealabila a DNS-ului, asa ca sigur vei avea la dispozitie toate functiile si setarile necesare pentru un site web ca la carte.

WP Super Cache

De foarte multa popularitate se bucura si modului WP Super Cache. Iar cel mai important argument ce sustine popularitatea acestui modul este intocmai faptul ca iti face site-ul web sa zboare.

Ofera numeroase functii si optiuni, iar multe firme care ofera servicii de gazduire web il recomanda clientilor.

Poti opta pentru compresia gzip, memorarea datelor in cache, preincarcarea cache-ului, ai suport CDN dar si preincarcare avansata a datelor cache.

In plus, exista optiunea de configurare usoara pe care sigur vei reusi sa o parcurgi fara probleme.

W3 Total Cache

Nici W3 Total Cache nu este un modul pe care ar trebui sa il ignoram, ci dimpotriva, merita toata atentia noastra. Include o multime de optiuni si setari pentru memorarea datelor in cache, asa ca pentru utilizatorii incepatori ar putea fi putin cam dificil de utilizat.

Totusi, vei gasi o multime de materiale ajutatoare pe internet, asa ca intr-un final sigur vei reusi sa alegi cele mai bune setari pentru site-ul tau. Iar de aceea nu ar trebui sa il excluzi de pe lista celor mai bune module pentru cache.

Sucuri Firewall

In ceea ce priveste Sucuri Firewall, acesta reprezinta un plugin de securitate foarte apreciat, fiind de asemenea si un foarte bun firewall, daca nu chiar cel mai bun. In plus, acesta iti ofera si optiunea de a stoca datele in cache precum si posibilitatea de a folosi compresia gzip, ceea ce reprezinta un bonus important.

Altfel spus, Sucuri Firewall este un plugin care te ajuta sa rezolvi mai multe cerinte importante a site-ului tau web: securitatea si performanta, asa ca l-ai putea folosi si tu.

Acestea sunt, asadar, cele mai bune plugin-uri de cache pentru WordPress pe care trebuie sa le ai in vedere atunci cand vrei sa-ti faci site-ul cat mai rapid si mai performant.