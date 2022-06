Testează-ți răbdarea și simțul estetic, cu ajutorul picturii pe numere

Primele atestări ale acestei metode de a picta datează din secolul al XV-lea. Leonardo da Vinci folosea tehnica imaginilor numerotate pentru a-și învăța studenții să îmbine armonios culorile, în funcție de zonele unei picturi. Mai apoi, pictura pe numere a fost popularizată, în anii '50-'60, în Statele Unite, unde artistul Dan Robbins simplifică tehnica și o include în categoria de hobby-uri DIY (Do It Yourself).

Ce este pictura pe numere?

Această activitate constă în colorarea unei imagini pregătite într-un mod special. Imaginea este mai întâi imprimată pe o pânză, delimitată în multe zone, iar fiecărei zone i se atribuie un număr. Setul de pictură include culorile acrilice ale căror cutii sunt numerotate.

Tot ce trebuie să faci este să urmărești ce număr de pe pânză corespunde cărei culori. La final, vei obține un tablou format dintr-o îmbinare armonioasă de nuanțe, pe care poți să-l oferi cadou sau să-l expui unde dorești.

Datorita faptului că acest hobby a devenit foarte popular, poți să găsești o varietate de imagini imprimate și să alegi ce culori să folosești. De la tematică florală, la peisaje, animale sau chiar imagini personalizate, există picturi pe numere pentru toate gusturile.

Crește-ți stima de sine!

Nu toată lumea se naște cu talentul unui artist. De câte ori nu ți-ai dorit să pictezi, dar ți-a fost frică de rezultat și te-ai dat bătut? Datorită picturii pe numere, poți să fii sigur că tabloul tău va arăta extraordinar. Această mică bucurie, de a începe o activitate și de a vedea rezultatul, iți va crește stima de sine și iți va da curaj să experimentezi lucruri noi. Cu fiecare pictură realizată, vei avea tot mai multă încredere în tine.

Influența asupra inteligenței emoționale

Pe cât de simplă, pe atât de eficientă! Arta de a picta stimulează acea parte a creierului responsabilă de răbdare și simț estetic. Oamenii care pictează des sunt mult mai calmi, pozitivi și au mai mult autocontrol.

Dacă te confrunți des cu situații stresante sau stilul tău de viață este "pe repede înainte", ia-ți un moment de liniște numai pentru tine! O activitate precum cea a picturii pe numere îți va capta toată atenția și iți va permite să te relaxezi.

Introducere în lumea artei

Dacă vrei sa înveți să pictezi, trebuie să începi cu tehnici de bază. O imagine numerotată îți va permite să înțelegi cum să îmbini culorile și ce efecte are delimitarea anumitor zone, cu nuanțe diferite.

Datorită picturii pe numere, poți să ai succes de la prima ta încercare de a crea un tablou. Astfel, nu numai că vei învăța să stăpânești o tehnică de bază, dar vei beneficia de o introducere ușoară în lumea artei. Cu instrumentele potrivite, cu toții ne putem arăta artistul interior!

Învață să privești lumea dintr-o nouă perspectivă

Ca adult, probabil ești la curent cu diferitele probleme care există în lume. Creează-ți propria ta oază de bucurie și scufundă-te într-o activitate care te va face să zâmbești! Arta de a picta îți va reaminti ce colorată și frumoasă poate fi viața... și, în plus, te va face să remarci atât de multe detalii din jurul tău.