Un nou parteneriat de succes pentru Promedis Pharm

Expertiza combinată a celor două organizații va aduce beneficii reale pacienților, atat in ceea ce priveste disponibilitatatea pe piata cat si in ceea ce priveste costurile acestor produse pe piata din Romania.

Partenerul German va susține compania Promedis Pharm pe toată perioada parteneriatului urmând sa dezvolte pe termen lung mai multe proiecte împreuna, inclusiv un lant de 20 clinici cu sistem unic de orientare catre tratamentele usoare si rapide destinate afectiunilor articulare. Acestea vor fi deschise in cele mai importante orase din Romania

"Colaborarea cu unul dintre cei mai puternici furnizori de dispozitive medicale la nivel european ne va ajuta să ducem disponibilitatea acestor produse folosite in domeniul ortopedic la un nivel superior pe piata din Romania", a declarat Maria Roxana Talpan, CEO Promedis Pharm."Acest parteneriat strategic reunește expertiza noastră colectivă și reprezintă un pas important în direcția creării unui mediu concurential benefic actului medical in general si pacientilor in special, deasemeni, Promedis Pharm intentioneaza sa revolutioneze abordarea tratamentelor intra-articulare, sa detina portofoliul complet cu toate produsele din aceasta categorie dar sa dezvolte si serviciile integrate in aplicarea acestor tratamente. Urmeaza contractari cu medici specialisti si deschiderea lantului de clinici, insa este devreme sa discutam despre asta”.

Ca parte a parteneriatului, Promedis Pharm va beneficia de sustinere totala in ceea ce priveste dezvoltarea pietei din Romania din punct de vedere financiar, logistic si legislativ.

Acest parteneriat oferă posibilitatea unei concurente reale pe segementul de piata specific acestor dispozitive medicale și oferă șansa la prețuri mai mici de achiziție pentru utilizatorii finali, pacientii.

Promedis Pharm este o companie tanara dar care inca de la inceput a demonstrat capacitatea de a obtine un loc important pe piata farmaceutica mai exact pe zona de dispozitive medicale cu aplicabilitate ortopedica din Romania.

In prezent compania are in promovare si o gama de suplimente alimentare printre care Etinerv , Proxart, Ig-activ si Hyalomax sunt produse ale caror vanzari au crescut extrem de rapid datorită rețetelor originale si unice ce stau la baza, produse pe baza de plante, vitamine si minerale cu rezultate impresionante.

Produsele din portofoliul Promedis Pharm sunt in prezent distribuite in farmacii si spitale la nivel national dar si prin intermediul magazinului online propriu promedispharm.ro