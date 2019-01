eMAG reduceri. 4 combine frigorifice grozave sub 1.000 de lei

eMAG reduceri combine frigorifice. Magazinul online emag.ro desfasoara in aceasta perioada o ampla campanie de reduceri la aparate frigorifice de la diferite branduri.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta emag.ro si am descoperit 4 combine frigorifice foarte bune care au preturi sub 1.000 de lei.

Iar unele dintre ele pot fi cumparate in 36 de rate fara dobanda.

eMAG reduceri combine frigorifice Samus

1. Combina frigorifica Samus SCW340A+, cu un volum de 273 de litri, clasa energetica A+, de culoare alba, are o reducere de 24% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Combina frigorifica are urmatoarele caracteristici:

-capacitate bruta: 282 de litri

-capacitate totala neta: 273 litri

-cap. neta frigider/congelator: 205/68 litri

-4 rafturi de sticla

-4 balcoane pe usa

-3 sertare la congelator

-sertar pentru legume

-clasa energetica A+

-consum energetic: 237 kWh/an

-dezghetare automata la frigider

-termostat reglabil

-usi reversibile

-lumina interioara tip LED

-picioare reglabile

-culoare alba

-manere incorporate

-dimensiuni brute (LxAxH,mm): 575x605x1715

-dimensiuni nete (LxAxH,mm): 550x580x1630

-greutate neta(kg): 46

-volum brut (m3): 0.60

Pretul este AICI.

eMAG reduceri combine frigorifice Star-Light

2. Combina frigorifica Star-Light CRFV-268A+, cu un volum de 268 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 170 de cm, de culoare alba, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Frigiderul este prevazut cu un sistem automat de dezghetare, iar in acest fel nu veti mai pierde timpul cu acest proces.

Combina frigorifica are un consum anual de energie de 257 de kWh. Usile sunt reversibile, iar aparatul frigorific face parte din clasa de eficienta energetica A+. Nivelul zgomotului este de 40 dB, iar volumul net total al combinei este de 268 de litri.

Combina frigorifica are si compartiment pentru fructe si legume, suport pentru oua si tava pentru gheata.

De asemenea, puteti cumpara combina si in 36 de rate fara dobanda.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri combine frigorifice Heinner

3. Combina frigorifica Heinner HC-H273WA+, cu un volum de 273 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, cu inaltimea de 175,7 cm, de culoare alba, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Datorita clasei energetice A+ vei beneficia de un consum optim de energie electrica si de o super economie, in comparatie cu produsele din clasele inferioare.



Capacitate neta de 273 de litri este suficienta pentru nevoile zilnice si pentru intreaga familie.



Cu ajutorul termostatului ajustabil setezi simplu si rapid atat temperatura din compartimentele de racire si congelare, dar si modul de functionare dorit.

eMAG reduceri combine frigorifice la oferta

Combina frigorifica are 3 rafturi din sticla in frigider si 3 sertare in congelator + un compartiment pentru fructe si legume.

Lumina modernă de tip LED, durabila si eficienta in privinta consumului de energie, asigura

vizibilitate in orice colt al combinei frigorifice.



Usi sunt reversibile: se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului frigorific. Le poti monta asa cum doresti, in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie.

Puteti cumpara aceasta combina si in 36 de rate fara dobanda.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri combine frigorifice Albatros

4. Combina frigorifica Albatros CF34A+, cu un volum de 273 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, cu lumina interioara, inaltimea de 176 de cm, cu 3 ani garantie, de culoare alba, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Cu aceasta combina frigorifica te bucuri de confort si calitate cu un consum redus de energie. Fiind incadrata in clasa energetica A+, combina frigorifica Albatros are un consum de numai 237kWh/an.

Dimensiuni sale sunt generoase. Combina frigorifica Albatros are o capacitate bruta de 282 de litri si o inaltime de 1,76 metri, raspunzand practic si rapid nevoilor tale.

eMAG reduceri combine frigorifice ieftine

Combina beneficiaza de iluminare LED. Led-ul din interiorul acestuia dispune lumina in mod egal catre toate colturile, iar tu vei avea acces facil catre alimentele si bauturile tale preferate. In plus, cu ajutorul LED-ului economisesti si energie.

Cu ajutorul termostatului reglabil din interior poti seta temperatura dorita in ambele compartimente, atat in frigider cat si in congelator.



Usile sale sunt reversibile, iar picioare reglabile. Poti monta usile atat pe partea stanga, cat si pe partea dreapta, in functie de locul de care dispui. Piciorusele reglabile asigura o montare corecta a combinei in orice loc al casei.

Un alt avantaj este ca beneficiati de 3 ani de extragarantie.

Pretul este AICI.

