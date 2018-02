eMAG reduceri frigidere. Am gasit frigidere bune mult sub 1.000 de lei

eMAG reduceri frigidere. emag.ro are reduceri in aceasta perioada la frigidere de la numeroase branduri.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

In campania eMAG reduceri frigidere sunt incluse atat frigidere cu doua usi, cat si frigidere cu o usa, de la branduri precum Albatros, Arctic, Candy, Liebherr sau Beko.

Am analizat oferta si am descoperit cateva produse cu reduceri foarte mari.

eMAG reduceri frigidere Albatros

1. Un frigider Albatros FA15+, cu un volum de 115 litri, cu 3 ani garantie, inaltimea de 84 de cm, are o reducere de 38% in campania eMAG reduceri frigidere.

Frigiderul cu o ușă face parte din clasa de eficiență energetică A+ și consumă 120 de kWh/an. Are două rafturi din sticla si un compartiment pentru frute si legume.

De asemenea, frigiderul are si usi reversibile, iluminare interioara, termostat reglabil si suport pentru oua.

eMAG reduceri frigidere Arctic

2. Un alt frigider aflat la oferta in aceasta perioada este frigiderul cu 2 usi Arctic AD54240S+, cu un volum de 223 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 145,8 cm, care are o reducere de 36% in campania eMAG reduceri frigidere.

Garden Fresh este un compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor. Alimentele tale vor fi proaspete si gustoase o perioada indelungata.

Clasa energetica A+ ofera un consum redus de energie electrica, comparativ cu aparatele din clasa A. Te bucuri de functiile aparatului tau, cu un consum optim de energie electrica.

Toate frigiderele si combinele frigorifice Arctic sunt dotate cu un termostat usor de folosit. Acesta are scopul de a regla rapid temperatura in functie de nevoi, tinand cont de temperatura ambientala. Poti schimba oricand temperatura pentru a pastra alimentele tale in cea mai buna stare.

eMAG reduceri frigidere cu 2 usi

Frigiderul are rafturi ajustabile pozitionate pe usa, dedicate depozitarii recipientelor de diverse dimensiuni precum borcane sau sosuri. Tu decizi cum sa iti organizezi frigiderul astfel incat sa fie spatiu suficient. Are si XXL Bottle Raft pozitionat pe usa, dedicat depozitarii sticlelor de mari dimensiuni.

Frigiderele Arctic iti ofera posibilitatea de a monta usile in functie de nevoile tale si spatiul de care dispui. Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific.

eMAG reduceri frigidere Liebherr

3. Ne-a atras atentia si frigiderul Liebherr CTP 2521, cu un volum de 235 de litri, Smart Frost, cu inaltimea de 140,1 litri, clasa A++ de eficienta energetica, ce are o reducere de 34% in campania eMAG reduceri frigidere si costa sub 1.000 de lei.

Sistemul SmartFrost reduce foarte mult formarea de gheata in interior si pe produsele alimentare congelate, decongelarea fiind necesara mult mai rar. Peretii interiori sunt netezi si usor de curatat.

Aproape toate frigiderele si congelatoarele au un design elegant, cu muchii tesite. Simbolul Liebherr in relief adauga o nota de eleganta clasica modelului SwingLine.

eMAG reduceri frigidere ieftine

Sertarele de legume transparente ofera o multime de spatiu pentru depozitarea organizata a fructelor si legumelor. In plus, acestea sunt usor de curatat.

Aparatele Liebherr sunt echipate din fabrica cu balamalele usii pe partea dreapta. Acestea pot fi schimbate pe partea stanga, daca este necesar, la toate aparatele independente.

eMAG reduceri frigidere Beko

4. Un frigider cu doua usi Beko RDNE350K20XP, cu un volum de 314 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, sistem NeoFrost, cu inaltimea de 172 de cm, are o reducere de 32% in campania eMAG reduceri frigidere.

Tehnologia NeoFrost, prin sistemele Active Dual Cooling si No Frost, asigura cele mai bune conditii de conservare, intr-o clasa superioara de eficienta energetica. Racirea se realizeaza prin intermediul curentilor de aer ventilati ce actioneaza independent in cele 2 compartimente. Aceasta tehnologie previne amestecarea mirosurilor si ajuta la distribuirea uniforma a umiditatii, cat si la restabilirea rapida a temperaturii interioare, dupa deschiderea usii. Astfel, fructele si legumele se mentin ca proaspat culese.

Filtrul activ de carbon elimina mirosurile neplacute, la circularea aerului in interiorul frigiderului, asigurand totodata un nivel ridicat de igiena prin reducerea riscului aparitiei bacteriilor.

eMAG reduceri frigidere Candy

5. Un pret excelent are si frigiderul cu doua usi Candy CCDS 5142W, 204 l, clasa A+, inaltimea de 143 de cm, care are o reducere de 28% in campania eMAG reducei frigidere.

Frigiderul cu 2 usi are un volum net al congelatorului de 38 de litri si un volum net al frigiderului de 166 de litri.

Consumul energetic este de 226 de kWh/an.

Frigiderul mai are 3 raftui din sticla si sistem de dezghetare automat. Are 4 suporturi pe usa si compartiment pentru fructe si legume.

De asemenea, congelatorul are si el doua compartimente si o capacitate de congelare de 2 kg / 24 de ore.