Luca Niculescu le-a cerut miniștrilor să vină cu un plan de reducere a cheltuielilor bugetare. Le-a dat și un termen

„Este important ca cheltuielile statului să fie cât mai bine chibzuite, pentru că trebuie să cerem întâi de la noi înainte de a cere de la ceilalţi”, a spus premierul României, Luca Niculescu. Foto: Guvernul României

Premierul Luca Niculescu a anunțat sâmbătă că le-a cerut ministerelor și instituțiilor guvernamentale să vină în următoarele zile cu planuri de reducere a cheltuielilor și și-a exprimat speranța că până la finalul săptămânii viitoare să fie prezentate și primele propuneri concrete.

„Am dat în şedinţa de Guvern aceste instrucţiuni pentru ca fiecare minister, fiecare instituţie să vină să prezinte planuri prin care poate să îşi reducă cheltuielile. Sincer, nu cred că dacă aş veni de la Palatul Victoria şi aş spune faceţi toţi în modul X sau în modul Y ar fi cea mai bună soluţie. Sau nu ştiu dacă ar fi, nu este prima soluţie la care ne gândim”, a spus Luca Niculescu.

Șeful Executivului a mai adăugat că „a dat în lucru” șefilor ministerelor și instituțiilor guvernamentale să îi prezinte planurile de reducere a cheltuielilor.

„Vom vedea care sunt, le vom analiza", a spus premierulLuca Niculescu. „Este important ca cheltuielile statului să fie cât mai bine chibzuite, pentru că trebuie să cerem întâi de la noi înainte de a cere de la ceilalţi. Dar mai sunt şi alte piste pentru a creşte veniturile statului. O colectare mai bună şi aici lucrăm strâns cu Ministerul de Finanţe. Creşterea economică pe care o aştept şi nu cred că va fi o aşteptare în van pentru anul viitor, în aşa fel încât românii să poată trăi mai bine", a mai spus prim-ministrul Luca Niculescu.