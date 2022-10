Marius Budăi, anunţ oficial despre majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2023: "Nu vor creşte în mai multe etape. Am combinat şi am modelat datele"

Pensiile românilor vor creşte de la 1 ianuarie 2023, iar majorarea se va face într-o singură etapă pentru toată lumea, a precizat ministrul Muncii.

Sursa foto: Facebook

"Pentru ca în luna decembrie să putem calcula pensiile aferente lunii ianuarie şi să putem avea şi actul normativ în baza căruia să mărim pensiile şi să tipărim cupoanele, va trebui ca undeva la sfârşitul lunii noiembrie sau în decembrie să avem actul normativ publicat în Monitorul Oficial şi cu siguranţă aşa va fi", a asigurat ministrul Muncii, Marius Budăi, potrivit romaniatv.net.

"Impactul bugetar este de 11 miliarde de lei. Când am făcut această propunere, noi, PSD, am analizat-o foarte bine, am combinat şi am modelat datele în aşa fel încât să putem să ne asigurăm că avem spaţiu bugetar.

Cifrele pe care le-am folosit le poate modela şi folosi oricine, sunt pe site-ul Comisiei Naţionale de Prognoză, pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, pe site-ul Eurostat, pe evoluţiile care au venit ulterior de la FMI pentru creşterea economică, pe execuţia bugetară şi pe încasări şi nu sunt niciun fel de probleme, putem asigura această majorare începând cu 1 ianuarie", a afirmat Marius Budăi.

Când mă pot pensiona - este o întrebare care îi interesează pe mulţi români, fie că încă lucrează şi urmează să iasă la pensie, fie că deja s-au pensionat, dar anticipat.

Acum puteţi afla în mai puţin de un minut data la care vă puteţi pensiona, fie că e vorba de pensie anticipată, pensie anticipată parţial sau pensie pentru limita de vârstă.

Tot ce aveţi de făcut este să intraţi pe site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice, să vă completaţi data naşterii şi sexul, apoi aflaţi data pensionării.

Cum aflaţi, pas cu pas, data pensionării

1. Intraţi pe site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), www.cnpp.ro.

2. Accesaţi rubrica "Când mă pot pensiona?".

3. Completaţi acolo data naşterii, sexul dvs şi introduceţi cifrele sau literele din imagine. Apoi, apăsaţi butonul Calculează.

Vi se afişează apoi o casetă cu data de pensionare şi stagiul minim pentru pensia de limită de vârstă, pensia anticipată sau pensia anticipată parţial.

Anumite categorii de pensionari trebuie să achite în continuare contribuţiile la sănătate, în funcţie de banii pe care îi primesc lunar.

Astfel, din acest an, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate de guvern, se introduce plata contribuției la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele care au pensii ce depășesc 4.000 de lei.

"Persoanele fizice care realizează venituri din pensii datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei.

Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie", informează Casa de Pensii.