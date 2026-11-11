Nazare, despre propunerea ministrului Agriculturii de reducere a TVA la alimente la 9%: „Trebuie să cântărim extrem de atent”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a susținut că TVA la alimente ar trebui redusă cel puțin până la 9%. sursa foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat miercuri la propunerea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, de reducere a TVA la alimente la 9%. Nazare a declarat că solicitările fiecărui ministru trebuie analizate și în funcție de impactul bugetar suplimentar pe care l-ar putea genera.

Ministrul Finanțelor a subliniat că, indiferent de propunerile venite din partea celorlalți miniștri ai Guvernului Niculescu, bugetul de stat trebuie menținut în echilibru și trebuie evitat orice derapaj.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a susținut că TVA la alimente ar trebui redusă cel puțin până la 9%, dar și că sunt necesare alte măsuri pentru stimularea consumului. „Creşterea economică este pe consum”, a afirmat ministrul, care a precizat că i-a prezentat lui Alexandru Nazare, despre care a spus că este tehnocrat, dar are un trecut liberal, „n măsuri”.

„Din punctul meu de vedere, să vorbim despre creşterea sau de scăderea TVA-ului în acest moment sunt lucruri pe care trebuie să le cântărim extrem de atent. Evident că fiecare ministru din acest guvern are proiecte, are lucruri la care e mai atent, lucruri pe care vrea să accentueze. Aceste lucruri înseamnă şi un impact bugetar suplimentar şi chiar şi pe fondul unor dorinţe legitime, trebuie să fim foarte atenţi când îmbinăm toate aceste solicitări să rămânem în echilibru, bugetul ţării să rămână în echilibru şi să nu semnalăm niciun derapaj. Pot să vă asigur că mă uit cu cea mai mare atenţie la toate solicitările miniştrilor”, a declarat Alexandru Nazare.

Referitor la o posibilă a doua rectificare bugetară, ministrul Finanțelor a precizat că nu a fost stabilit încă un calendar și că discuțiile vor avea loc împreună cu premierul și ceilalți membri ai Guvernului.

„Acestea sunt discuţii pe care le vom avea împreună cu miniştrii şi prim-ministrul. Nu am avut încă această discuţie să stabilim calendarul pentru cea de-a doua rectificare”.