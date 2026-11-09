Florin Barbu cere reducerea TVA-ului la alimente și dă vina pe Alexandru Nazare că nu taie din taxe: „I-am dat N măsuri”

2 minute de citit Publicat la 21:30 09 Noi 2026 Modificat la 21:33 09 Noi 2026

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Foto: Agerpres

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că i-a propus ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, mai multe măsuri pentru reducerea costurilor suportate de fermieri și pentru stimularea consumului, dar acestea nu au fost încă aplicate. Barbu susține că TVA-ul la alimente ar trebui redus de la 11% la 9%, iar agricultorii ar trebui să poată cumpăra motorină fără acciză și TVA direct de la pompă.

Barbu spune că majorarea taxelor a afectat puterea de cumpărare a românilor și că Ministerul Finanțelor ar trebui să analizeze mai atent efectele acestor decizii asupra economiei. Potrivit acestuia, consumul a scăzut, iar unitățile de procesare a alimentelor și-au redus activitatea, ceea ce afectează inclusiv încasările statului din contribuțiile plătite pentru angajați.

Florin Barbu vrea reducerea TVA-ului la alimente de la 11% la 9%

Întrebat dacă susține reducerea TVA-ului la alimente, în condițiile în care mai multe state europene au adoptat astfel de măsuri pentru a limita scumpirile, ministrul Agriculturii a răspuns afirmativ.

„Da, din punctul meu de vedere, ar trebui scăzut și TVA-ul”, a declarat Florin Barbu, precizând că acesta ar trebui să revină „măcar la 9%, așa cum a fost înainte”.

Ministrul a explicat că o asemenea decizie trebuie analizată de Ministerul Finanțelor, instituția care are atribuții în domeniul fiscal.

El consideră că prețurile mai mici ar putea ajuta la refacerea puterii de cumpărare și la creșterea consumului.

Întrebat cine răspunde pentru adoptarea unei asemenea măsuri, Barbu a indicat Ministerul Finanțelor. „Atunci când nu ai o creștere economică, atunci când timp de șase luni ești în recesiune economică, eu cred că un ministru de finanțe trebuie să se uite atent unde sunt acele găuri”, a spus acesta.

Barbu spune că i-a propus lui Nazare „N măsuri”

Discuția a ajuns și la măsurile pe care ministrul Agriculturii susține că le-a trimis deja Ministerului Finanțelor. Una dintre ele este introducerea unui mecanism prin care fermierii să poată cumpăra motorină fără acciză și TVA direct de la pompă, în loc să plătească aceste taxe și să aștepte ulterior rambursarea sumelor pentru care sunt eligibili.

Barbu a explicat că statul rambursează deja TVA-ul și acciza în condițiile prevăzute de schemele existente, astfel că, în opinia sa, ar fi mai simplu ca fermierii să nu mai fie nevoiți să avanseze acești bani.

„Noi plimbăm un TVA, fermierii plătesc la pompă și Ministerul de Finanțe îl rambursează”, a spus ministrul.

Întrebat de ce Alexandru Nazare nu aplică măsurile propuse, Barbu a insistat că responsabilitatea pentru crearea mecanismului aparține Ministerului Finanțelor.

„Eu, ca economist, că sunt economist la bază și fiscalist, i-am dat N măsuri”, a afirmat acesta.

Jurnalista Cătălina Porumbel l-a întrebat direct dacă ministrul Finanțelor nu dorește să pună în practică propunerile. Florin Barbu nu a confirmat un refuz din partea lui Nazare, ci a răspuns: „Sigur că se va lua o decizie, până la urmă, în Guvernul României”.

Vom avea scumpiri de Crăciun?

Ministrul Agriculturii a vorbit și despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsură introdusă în 2023 și care expiră la 31 decembrie 2026. Barbu susține că plafonarea a contribuit la reducerea inflației alimentare și a cerut Consiliului Concurenței, ANAF și Institutului Național de Statistică să prezinte o analiză a efectelor sale, înainte ca Guvernul să decidă ce se va întâmpla cu acest mecanism.

Întrebat, la finalul interviului, dacă românii trebuie să se aștepte la scumpiri importante de Crăciun, ministrul a spus că nu are date care să confirme creșteri de 10-20% ale prețurilor alimentelor. El a adăugat că nu crede că sărbătorile vor fi mult mai scumpe, invocând prețul actual scăzut al cărnii de porc.