Preşedintele ANRE, Niculescu: "Vor fi investiţii în reţea de 11,2 miliarde de lei"

România are nevoie de investiţii în reţeaua de electricitate în următorii ani, iar planurile companiilor pentru următoarea perioadă de reglementare, de 5 ani, sunt de 11,2 miliarde de lei, a declarat, marţi, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), George Niculescu.



"Avem nevoie de multe investiţii în reţea în următorii ani. Avem o perioadă dificilă în faţa noastră. Pot apărea provocări şi în această iarnă, şi în anii care urmează, şi trebuie să fim pregătiţi pentru a gestiona toate aceste provocări. Am adoptat o nouă metodologie pentru următorii 5 ani, care, după părerea mea, va stimula investiţiile din reţea. De fapt, luni, companiile de distribuire şi-au depus planurile de investiţii pentru următorii 5 ani, previziunile pentru planurile de investiţii şi acestea nu arată pe atât de optimist pe cât mă aşteptam, dar reflectă posibilităţile companiilor de a investi în reţea. Sunt îmbunătăţiri uriaşe faţă de ultima perioadă de reglementare, ultimii 5 ani. Este o îmbunătăţire de 5% peste minimumul pe care îl aveau de investit, de la 5 la 20%, de fapt peste acest prag minim. În cifre, acestea înseamnă că de la 6,6 miliarde în perioada de reglementare patru, în perioada de reglementare cinci prognoza a urcă la 11,2 miliarde de lei, deci o creştere de 20%. Peste aceasta avem investiţiile care sunt finanţate prin fonduri europene, de la Ministerul Energiei, Fondul pentru Modernizare, care doar pentru două companii sunt de circa 3,5 miliarde de lei. Deci sunt optimist că planurile de investiţii vor fi cu 50% mai mult decât am avut în ultimii ani 5 ani", a spus George Niculescu, la PowerShift Summit, eveniment organizat de RWEA şi RPIA, alături de WindEurope şi SolarPower Europe.



Potrivit acestuia, cadrul de reglementare creat de instituţie stimulează investiţiile în reţea şi atragerea de fonduri europene pentru a finanţa proiecte.



Întrebat ce urmăreşte să facă instituţia pentru a ajuta consumatorii să treacă peste această iarnă, George Niculescu a declarat că deciziile ţin mai mult de Ministerul Energiei şi că instituţia se ocupă de supravegherea pieţei. Conform preşedintelui ANRE consumatorii nu ar trebui să se teamă pentru ce urmează deoarece depozitele de gaze sunt pline 100%, România având peste 3,2 miliarde de metri cubi gaze naturale stocate