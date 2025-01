Sindicaliștii de la Metrou anunță că intră întâi în grevă japoneză și apoi în ”grevă de exces de zel”

Angajați Metrorex, în timpul inundației de la stația de metrou Piața Unirii, în 19 decembrie 2024

Sindicaliștii de la Metrou vor picheta Ministerul Finanțelor și vor manifesta în fața Guvernului săptămâna viitoare și urmează să intre în grevă japoneză pentru început, iar mai apoi într-o ”grevă de exces de zel”, din cauza ordonanței-trenuleț, care nu mai permite angajările, promovările de personal și nici acordarea drepturilor negociate în Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la începutul lunii decembrie 2024.



'USLM va picheta Ministerul Finanțelor, la care am trimis deja două adrese să le explicăm situația din metrou și, totodată, vom avea o manifestație în fața Guvernului săptămâna viitoare, în care sper să mai avem o discuție cu domnul prim-ministru, pentru că am negociat cu dânsul la Ministerul Transporturilor în septembrie, octombrie și noiembrie anul trecut. Ce s-a întâmplat într-o lună? De ce se putea pe 27 noiembrie și nu se mai poate la 27 decembrie?', a afirmat, joi, liderul USLM, Marian Artimon.



Potrivit acestuia, ordonanța-trenuleț a anulat drepturile negociate de sindicat atât cu conducerea Metrorex timp de trei luni, cât și cu premierul Marcel Ciolacu, care le-a propus sindicaliștilor majorarea salariilor cu suma fixă de 1.050 de lei.



'Ce influențe are această ordonanță trenuleț? Nu se mai fac angajări, nu se mai fac promovări, nu se mai acordă drepturile negociate. Știți cu toții că am fost 3 luni într-o negociere. Ne-am înțeles într-un fel pe 27 noiembrie și Guvernul pe 31 decembrie prin ordonanța-trenuleț a anulat tot ceea ce am negociat. Această ordonanță este profund ilegală, încalcă o mulțime de legi. Legea dialogului social spune foarte clar: negocierile se fac între părți și părțile negociază liber. După ce ne-am înțeles, și cu sprijinul ministerului și cu înțelegerea ministrului de Finanțe și a prim-ministrului, acum ni se spune că nu mai e valabil ce am discutat și am înregistrat la ITM', a explicat Artimon.

Acesta a precizat că tarifele la metrou au crescut și astfel a fost îndeplinită condiția ca Metrorex să aibă venituri proprii pentru această indexare a salariilor, ceea ce nu a mai avut loc, sumele suplimentare ducându-se spre plata facturilor restante la firma de mentenanță și la utilități.



'Am negociat o indexare începând cu data de 1 ianuarie 2025 (...), cu acceptul ministrului și în prezența premierului. Acea indexare nu se poate acorda din cauza ordonanței trenuleț, deci nu au crescut salariile. Au crescut tarifele, s-a îndeplinit condiția pentru a putea avea venituri proprii ca să putem să indexăm salariile, că nu le creștem, le indexăm. (...) Orice salariat din țara asta care avea 3.000 de lei salariul mediu în 2023 a ajuns la 4.050 la 1 ianuarie, deci a câștigat o sumă de 1.050 lei. Același lucru am convenit și noi: ca fiecărui salariat Metrorex, la salariul de bază, să-i crească salariul cu 1.050 lei. N-am cerut nimic în plus, exact să se respecte statutul personalului feroviar pe care dumneavoastră îl cunoașteți, adică se indexează salariul de bază lunar brut pe economie, respectiv se înmulțește cu 1,5 și este salariul de bază la muncitorul calificat în sistemul feroviar, nu numai la metrou', a precizat liderul sindical.



În plus, angajații de la metrou au pierdut și tichetele de masă.



'Tichetele de masă - există o lege care le acordă, care spune că în niciun mod nu poate fi redusă valoarea acestor tichete. A venit o lege anul trecut ne-a luat dreptul, deși este ilegal și e Legea 296 care spune că nu poate să îți ia un drept pe care l-ai câștigat, iar acum a venit ordonanța, ordonanță care le permite unora să crească salariile la 40% dacă au făcut-o până în octombrie, iar altora, cum suntem noi, care nu am avut voie să creștem salarii în 2024, ne interzice. Vorbim de echitate, de social-democrație, vorbim de un Guvern care are grijă de toți cetățenii? Nu înțeleg cum poți să discuți până în 27 noiembrie, dai două memorandumuri în care permiți aceste negocieri și pe 28 decembrie ne informezi că le anulezi. Ce să mai creadă poporul? Ce să mai creadă cetățenii? Îți arăt că am un deficit de 910 persoane și tu îmi interzici să mai angajez? Vă garantez că în curând, prin epuizare și prin continuarea ieșirilor la pensie, nu o să ne permitem să mai scoatem trenuri în circulație', a continuat Marian Artimon.



În acest context, dar și pe fondul subfinanțării, sindicaliștii anunță grevă japoneză, apoi grevă de exces de zel.



'USLM va declara foarte repede o grevă japoneză la început, după care va urma o grevă de exces de zel. Adică ne vom uita foarte atent în instrucțiile de serviciu ce ne permit să facem atâta timp cât nu avem banii necesari pentru echipament de protecție, atâta timp cât nu ni se mai asigură alimentația de protecție și întărirea organismului, pentru că ne desfășurăm activitatea în condiții speciale de muncă în subteran - pulberi, pilituri, umiditate. (...) Toată lumea spune 'Respectați legea'. Foarte bine, hai să respectăm instrucțiile de serviciu. Dacă respectăm instrucțiile de serviciu garantez că nu iese un tren în circulație. Sunt funcții care sunt efectuate de aceeași persoană. O persoană îndeplinește 3 funcții, deși în mod legal instrucția de serviciu spune: o persoană predă trenul, alta certifică că e bun de mers în circulație și o altă persoană pleacă cu trenul. La noi aceeași persoană îl scoate că e bun de circulație, îl predă, îl preia și pleacă cu el în circulație. Cât să mai facă oamenii trei funcții și când e să își primească banii negociați în conformitate cu legea și în înțelegere cu Guvernul să li se spună 'Să fiți sănătoși, nu mai e valabil ce am vorbit acum o lună'', a spus acesta.



Liderul de sindicat a atras atenția că multe dintre problemele metroului sunt generate de decizii politice, un exemplu fiind Magistrala 5, care a costat cu 75% mai mult decât era calculat inițial.