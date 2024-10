Sindicatele salută majorarea salariului minim pe economie, patronatele se tem de impactul financiar

Majorarea salariului minim pe economie a generat reacții diverse în cadrul reuniunii Consiliului Național Tripartit, desfășurată la Palatul Victoria. Sursa foto: Getty Images

Majorarea salariului minim pe economie a generat reacții diverse în cadrul reuniunii Consiliului Național Tripartit, desfășurată la Palatul Victoria. Astfel, în timp ce sindicatele salută majorarea salariului minim ca pe o măsură necesară și benefică pentru angajați, patronatele își exprimă îngrijorările cu privire la impactul financiar și la sustenabilitatea acestor creșteri. Mai exact, potrivit secretarului general al Consiliului Național al IMM-urilor, Sterică Fudulea, salariul minim nu ar fi trebuit să se majoreze, având în vedere că este a doua creștere în șase luni. De cealaltă parte, Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, a considerat că măsura convenită nu este suficientă, dar reprezintă un pas înainte, scrie Agerpres.

De la 1 ianuarie 2025, salariul minim va ajunge la 4.050 de lei, iar scutirea de taxe pe cei 300 de lei din salariul minim va fi menținută, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.

În acest context, secretarul general al Consiliului Național al IMM-urilor, Sterică Fudulea a subliniat impactul financiar pe care această majorare îl va avea asupra companiilor mici.

„Propunerile noastre au fost, în primul rând, că nu ar fi trebuit să crească, pentru că este, deja, a doua creştere în şase luni de zile.

Discutăm, deja, de o creştere de încă 12% faţă de cea de la jumătatea anului, care a însemnat o creştere de 11%, şi asta înseamnă că începând cu anul viitor avem o creştere a salariului minim pe economie cu 22,5%.

Cu toate acestea, am propus ca acea facilitate de 300 de lei să rămână în continuare în această creştere a salariului minim pe economie şi să adăugăm, bineînţeles, şi acel procent de 5% deja, lansat în piaţă, astfel încât să fim cumva predictibili, şi să vedem lucruri realizabile, deja, în viitor.

Datorită faptului că avem o lege în Parlament, unde există un mecanism european de aplicabilitate a legii salariului minim pe economie, am căzut de comun acord să păstrăm pragul minim al acelui procent de 47%, care înseamnă 4.050 de lei, cu păstrarea acelui 300 de lei dedus din salariul minim pe economie", a declarat Sterică Fudulea.

El a punctat că majorarea salariului minim de la 1 ianuarie va însemna încă 350 de lei în plus pe care-i plăteşte un antreprenor pentru un angajat.



„Înseamnă un efort financiar foarte mare pentru companiile mici", a declarat Fudulea.

De cealaltă parte, Dumitru Costin, preşedintele Blocului Naţional Sindical, a considerat că măsura convenită reprezintă un pas înainte.

„Nu e suficient, e un pas înainte. Trebuie să vă reamintesc că, recent, Senatul a votat un amendament la proiectul de lege aprobat de Guvern, proiectul de lege care transpune Directiva europeană cu salariul minim. În proiectul de lege plecat de la Guvern exista o plajă, minim 50%, maxim 52%, o plajă de negociere în cadrul CNT-ului, între guvern, patronate, sindicate. Mediul de afaceri a avut sprijinul politic chiar de la nivelul coaliţiei de guvernare, întrucât ne-am trezit în dezbaterile de la comisie că minim 50% - maxim 52% s-a modificat în minim 47%.

Oricum, în zilele următoare urmează dezbaterea şi votul final la Camera Deputaţilor, Revenind, e un pas înainte, un pas suportabil şi pentru mediul de afaceri, cu toate că noi, cei din BNS, venisem cu totul şi cu totul altă variantă de lucru, chiar cu variantă de salariu minim mai mic, de 4.000 de lei, însă cu o schimbare fundamentală din punct de vedere al fiscalităţii. (...)

Din păcate, pentru momentul ăsta se pare că nici măcar la nivel de coaliţie sau cel puţin la nivel de Guvern nu se mai discută de impozitare progresivă, am rămas singurii nebuni care considerăm că e normală şi oportună o astfel de măsură ", a declarat Costin.

Valentin Cristea, vicepreşedinte al Consiliului Naţional al IMM-urilor pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia, a punctat că în discuţiile din cadrul CNT s-a agreat să fie o singură creştere pe an a salariului minim.



„Am hotărât cu sindicatele şi a acceptat şi Guvernul să nu se mai mărească salariul minim pe economie decât o dată pe an. (...) Nu mai putem să suportăm creşteri peste noapte în condiţiile în care noi ne-am făcut nişte planuri, am vrut să facem nişte investiţii, am vrut să realizăm ceva, luăm banii de acolo ca să mărim salariile, ori chestiunea aceasta este foarte importantă", a declarat Cristea.