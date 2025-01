Tanczos Barna a anunțat că „indexarea pensiilor și salariilor se amână în 2025”: „E o povară prea mare. Vom interveni punctual”

„Nu creștem TVA, nu venim cu alte taxe”, a subliniat ministrul Finanțelor. Foto: Hepta

Tánczos Barna a anunțat miercuri seară măsurile de austeritate pentru 2025, precizând că indexarea salariilor și a pensiilor va fi amânată. Ministrul Finanțelor a subliniat că intervențiile vor fi limitate la creșteri punctuale pentru pensiile foarte mici.

Ministrul Finanțelor a declarat că „se amână în 2025 indexarea salariilor și a pensiilor, iar bugetul îl calculăm fără această indexare”.

„Este o povară prea mare, și vrem să ne încadrăm în 7% deficit. Nu creștem TVA, nu venim cu alte taxe”, a subliniat el.

Tánczos Barna a adăugat că „creșterea economică care vine în 2025 poate crea premisele unei discuții despre indexări” și că „la persoanele cu pensii foarte mici se va interveni punctual”.

„Vrem să respectăm riguros ce stabilim în ianuarie. Încercăm să aducem stabilitate. (...) Cu deficit mare nu vom avea credibilitatea în fața investitorilor. Avem nevoie de investiții ca de aer. Avem încasări bune de la ANAF, este un semnal bun. Avem un pachet de indicatori care spune că avem o economie robustă. Însă avem deficit de cont curent, importăm prea mult și exportăm puțin”, a mai spus Barna la Digi24.

Ministrul Finanţelor a afirmat că susţine o abordare ”predictibilă şi cumpătată” în ceea ce priveşte veniturile şi cheltuielile statului.

„În momentul în care intrăm pe o abordare predictibilă, în momentul în care intrăm pe o abordare cumpătată, avem prognoza veniturilor prudentă, deci nu aruncăm bani doar din pix în buget, spunând că o să avem bani şi o să facem anumite cheltuieli şi ne trezim la jumătatea anului că nu se realizează acele venituri. Aceste abordări aduc România pe un făgaş de normalitate şi este exact de ceea ce are nevoie această ţară pentru a avea iarăşi credibilitate în faţa Comisiei Europene.

Ne-am dus acolo de foarte multe ori, că n-am reuşit, că am zis că facem ceva şi nu mai putem, că s-a întâmplat ceva şi trebuie să o modificăm şi am ajuns ca Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană, să ne impună, practic, un plan fiscal, un plan de echilibru bugetar pe şapte ani şi acest plan, pornind din 2025 până în 2031, trebuie respectat. Altfel, riscăm să nu mai avem credibilitate nici în faţa finanţatorilor, de care avem nevoie, având acest deficit bugetar foarte mare. N-o să avem credibilitate nici în faţa Comisiei şi acolo avem nevoie de PNRR, de fonduri europene, avem nevoie de susţinere din partea Comisiei pentru a ne respecta planurile de investiţii, avem nevoie ca de aer de investiţiile publice”, a declarat ministrul Finanţelor, miercuri seară, la Digi 24.