Tanczos Barna explică modul în care poate fi aplicată Ordonanţa 81 în cazul urşilor periculoşi. Doi primari din Prahova au declarat stare de alertă

Două localități din Prahova au emis mai multe alerte de urs. Sursa foto: Getty Images

Este alertă în localitatea Telega şi Păuleşti din Prahova, acolo unde edilii celor două comune au emis mai multe alerte pentru urşii care au venit aproape de casele oamenilor. Ei au explicat, la Antena 3 CNN, că sunt constrânși de procedurile actuale şi nu au cum să intervină în timp util pentru a evita posibile tragedii, mai ales din cauza birocrației. În replică, fostul ministrul al Mediului, Tanczos Barna, a explicat care sunt procedurile şi cui îi revine practic responsabilitatea deciziilor în aceste situaţii extreme.

Mai exact, primarii acuză că nu pot aplica procedura pentru că legea actuală protejează ursul. Mai mult, ei spun că, în ciuda tuturor măsurilor aplicate, se ajunge deseori în cazul în care ursul nu mai poate fi găsit, iar problema scapă deja de sub control.

În replică, Tanczos Barna le-a amintit edililor de cele 110 cazuri de la Băile Tuşnad, acolo unde echipele de intervenţie au reușit cu brio să aplice toate procedurile Ordonanței 81.

Val de alerte în Prahova. Mai mulţi urşi au fost văzuți în localități

„Este alertă de urs. Este al doilea caz pe ziua de astăzi. A apărut pe un drum comunal, chiar în zona de centru. A intrat după aceea într-o zonă împădurită. Am constituit comisia cu jandarmii, cei din primărie, medicul veterinar, vânătorul, dar fiind în tranzit, nu l-am mai putut găsi. Faptul că, astăzi, a ajuns ursul chiar în centrul comunei este o problemă majoră. El apare frecvent în zonă și sunt mai mulți, chiar. Legea îi protejează. Ce a depins de noi am făcut... comisii și tot ce înseamnă cu contracte cu medicul veterinar, cu vânătorii, dar atât putem să facem deocamdată.

Jandarmii au dat cu petarde, au fost echipe acolo. Chestia este că ei apar 2-3 minute și intră în pădure, intră în vegetație, şi nu mai dăm de ei", a spus edilul.

Primar comuna Păuleşti: „Populaţia este în alertă. Este într-adevăr o teroare"

O situaţie similară a fost semnalată şi, ieri, în comuna Păuleşti din Prahova, acolo unde urşi au venit în zonele locuite.

„De trei săptămâni suntem în această alertă. Acum două săptămâni am avut o problemă la un crescător de animale, unde i s-a omorât o capră și i-a distrus gardurile, la aproape 10-15 de metri de gospodăria dumnealui. După care am crezut că am scăpat, probabil a luat-o spre să sus pe Plopeni pe undeva, dar se pare că nu. Am avut iar o problemă cu el că a intrat în unitatea militară de la Păulești, dar l-au dat afară cei de acolo.

Acum văd că sa păinjenit pe undeva prin apropierea noastră, după ce azi-noapte la 1:02 era chiar la poartă la mine. Eu stau într-o zonă aproape de islaz, aproape de pădure și el era deja intrat pe drum, a stat în poarta mea un pic și după care a plecat pe o vale pe aici pe lângă mine, s-a dus la un vecin și i-a omorât o alpaca. L-am găsit, astăzi, cu jandarmeria, cu toată lumea, ne-am constituit din nou în comisie, am făcut documentele și toate alea, așteptăm să ne aducă cușca, să încercăm să-l prindem în cușcă și după care o să vedem ce se întâmplă mai departe.

Populaţia este în alertă pentru că este într-adevăr o teroare. Noi am încercat, am pus pe site-urile primăriei, am pus și afișe în zonele unde l-am văzut și de unde a apărut. Deci noi am făcut tot ce a ținut de noi, dacă nu suntem și susținuți prin lege și prin ceea ce avem nevoie să facem ca să putem să nu ajungem într-un incident ca cel de la Bușteni. Nu știu ce vom face, pentru că ursul n-o să stea să ne aștepte pe noi o jumătate de oră, până ne constituim noi, până vine doctorul veterinar, până îl injectează sau până vine paznicul de vânătoare, până vine cei de la AJPPS ca să-l împuște. Deci e o situație deosebit, el n-o să poată să stea o jumătate de oră să ne aștepte pe noi. El vine îşi ia hrană, vine, amenință și pleacă cum a amenințat pe soldații de la unitatea militară din posturi.

Procedura, nu ne ajută. Primarii sunt de vină dacă se întâmplă un incident. Exact cum e primarul de la Comarnic, acolo unde s-a aruncat ursul asupra unui cetățean. Și primarul s-a ales cu dosar penal, pentru că primarul este răspunzător pe ceea ce se întâmplă din punct de vedere al legii", a spus şi Sandu Tudor, primarul comunei Păuleşti.

Tanczos Barna: „Decizia este la fața locului, la nivelul UAT-ul, nu la București"

Întrebat cum se pot ajuta autorităţile aflate în aceste situaţii de criză de procedurile disponibile, Tanczos Barna, fost ministrul al Mediului, a spus:

„Primarii care se plâng în momentul de față, până în 2021 trebuiau să meargă la București și să stea câteodată câte 4-5 zile până apărea avizul sau ordinul de ministru pentru relocarea ursului. Acum trebuie să vină medicul veterinar sau vânătorul din localitate. Dar, poate să vină și în 5 minute, poate să vină în jumătate de oră, dar decizia se poate lua la fața locului. Și domnul primar ar trebui să știe că în 110 de cazuri anul trecut, ursul a fost extras, sau relocat ceea ce înseamnă că Ordonanţa 81 a fost posibilă. Ursul periculos au putut fi îndepărtat legal.

Anul acesta probabil vor fi tot așa peste 100 de intervenții în baza Ordonanței 81. Și noi putem să spunem că nu este bună procedura, dar din 2021 până acuma nimeni n-a venit cu o alternativă. Eu n-aș avea o problemă să eliminăm din această echipă și primarul, și medicul veterinar, dar în cazul respectiv rămâne intervenția doar de împușcare și prezența jandarmilor pentru a asigura perimetrul și de a îndepărta persoanele care, din păcate, sunt prea curioase să vadă cum se desfășoară o intervenție.

În Băile Tuşnad, de exemplu, în trei ani de zile cred că au fost îndepărtați peste 50 de urși prin relocare sau extragere dintr-o singură localitate. Și cred că astăzi în România, cea mai profesionistă și cea mai bine pregătită echipă de intervenție este la Băile Tușnad și situația este sub control. Nu mai sunt sute, mii de apeluri la112 în Băile Tușnad. Oamenii au încredere în echipele de intervenție. Dar se lucrează câteodată noaptea.

Eu am avut cel puțin două cazuri când am primit eu RO-Alert şi odată am participat efectiv văzând echipa de intervenție, văzând și ursul alergând prin oraș și a fost recoltat. A fost în situație de eutanasiere, deci procedura se aplică. Sunt foarte multe situații. Eu nu spun că se poate aplica peste tot. Depinde de persoane, de oameni, de medicii veterinari, de vânători, de jandarmi, de primar.

Dar în momentul de față decizia este la fața locului, la nivelul UAT-ul, nu este la București. Şi cine dorește să modifice Ordonanța 81 și să facă o echipă mai mică, mai activă, are libertatea și chiar invit persoanele respective să vină să face îmbunătățiri și se îmbunătăți procedura actuală", a spus Tanczos Barna, fost ministrul al Mediului, la Antena 3 CNN.